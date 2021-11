Conhece a mulher que está a fazer avançar a cultura de skate de Tóquio

O skateboard resume-se a quebrar barreiras. Para as skaters femininas no Japão, um país com normas de género rígidas e um mundo de skateboard em desenvolvimento, ainda há muitas barreiras a quebrar. Embora as skaters japonesas tenham conquistado várias medalhas durante a estreia olímpica do desporto, as mulheres japonesas têm tido muito pouca representação neste universo até aos dias de hoje. Ainda assim, as vitórias são prova de que, mesmo que a visibilidade tenha sido reduzida no Japão, as skaters femininas estavam em alta.

A Azusa Adachi é uma das mulheres que está a mudar a comunidade de skateboard de Tóquio e adora fazê-lo. Para a Azusa, não há nada mais importante do que fazer aquilo de que gostas e não há nada de que ela goste mais do que andar de skate, fotografia e conhecer pessoas novas. O seu projeto, Skate Girls Snap, é uma consolidação destas paixões. O website que apresenta imagens das skaters femininas que ela conhece em Tóquio, Skate Girls Snap, oferece uma visão mais aprofundada da comunidade de skateboard feminina no Japão. Através do seu projeto, ela passa uma mensagem importante: existem muitos tipos de personalidades e estilos que compõem a comunidade de skateboard de Tóquio e ainda há espaço para mais. Conversámos com a Azusa para debater o que o Skate Girls Snap nos pode mostrar sobre o mundo do skateboard do Japão e como ela ficou tão viciada no skateboard mesmo antes do seu 30.º aniversário.