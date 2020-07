Regula o teu relógio biológico para um sono melhor e mais energia

Toda as pessoas têm um relógio central que comunica com todos os relógios individuais dentro do corpo (nos músculos, no fígado, no estômago, etc.) que horas são com base no ciclo de 24 horas da Terra e como agir conforme a hora. Cada um desses relógios é regulado por proteínas de relógio, incluindo uma importante chamada proteína PER. Quando essa proteína não está sincronizada, pode fazer com que o teu relógio funcione num ritmo comum de 23 horas ou num ritmo ainda mais comum de 25 horas. Os investigadores de várias universidades, incluindo da Universidade da Califórnia em Santa Cruz (UCSC), descobriram recentemente que pessoas com certas mutações genéticas numa enzima (chamada caseína quinase 1) podem até ter um relógio que funcione num ritmo de 20 horas.



Embora as pessoas que funcionam nestes horários ainda obtenham, normalmente, o ideal de sete ou mais horas de sono, um ritmo circadiano interrompido, ou que não esteja em sintonia com o dia e a noite da Terra, está associado a uma série de problemas de saúde. Qual a lógica? O teu relógio tenta alinhar-se com a Terra sozinho, mas se o teu ciclo for muito mais curto, nunca conseguirás recuperar totalmente, criando uma desorganização a nível molecular. "É como viver permanentemente com o cansaço do jet lag", afirma Carrie Partch, doutorada, professora associada do Departamento de Química e Bioquímica da UCSC e autora principal do estudo.



A boa notícia é que os cientistas acreditam que esta variante genética que faz com que as pessoas vivam num relógio de 20 horas é rara (aproximadamente, uma num milhão). Só as pessoas que se deitam por volta das 19:00 e acordam por volta das 04:00, mesmo aos fins-de-semana, provavelmente a têm. É uma variação inata e que pode afetar o teu ciclo de sono, mesmo durante a infância, embora possas não te aperceber até à tua adolescência ou mais tarde, quando tens mais controlo sobre a tua hora de dormir.