O que fazer quando o teu treinador te ignora

Qualquer pessoa que contribua para uma cultura de equipa positiva e ajude a ganhar está na minha lista de "favoritos". Se és um dos meus jogadores de basquetebol e tens estado a esforçar-te com as tuas mudanças de direção, e por isso ficas após os treinos a fazer 10 mudanças de direção, eu vejo isso. Vejo quando um dos meus jogadores dá o máximo. Vejo como tratam os seus colegas de equipa, quem distribui incentivos. Também vejo se são os últimos a sair do autocarro. (Por favor, nunca sejam essa pessoa.) Mas a sério, grande parte do sucesso de uma equipa resulta da capacidade dos seus jogadores de trabalharem em conjunto.



Pode demorar algum tempo até te sentires totalmente confortável na tua nova equipa. Tenta ser paciente. A forma como enfrentas um desafio como este é uma questão de atitude. Se fosse eu, pensaria: "Como vou ultrapassar este desafio? Como vou fazer isto acontecer?". Sei que esta reação não é natural para todos nós. Já treinei bastantes jogadores que chegaram à equipa com uma atitude negativa, a dizer "Eu não jogo, nunca vou jogar", e eu digo-lhes "Essa não é a minha realidade, essa é a tua realidade e tu estás a criá-la". Por isso, se entrares no treino com o pensamento de que "Ninguém gosta de mim", provavelmente, isso vai tornar-se realidade.



Se quiseres trocar a tua perspetiva negativa por uma atitude positiva, tu consegues. Tu tens esse poder. Em vez de pensares que o mundo está todo contra ti, reconhece as oportunidades. Numa nova equipa, podes reinventar-te. Podes concentrar-te num evento ou num percurso diferente, decidir que alcançar um objetivo muito mais rapidamente ou até ser um tipo de colega de equipa diferente do que aquele que foste na tua última equipa.