Como a dieta afeta a saúde mental, segundo a psiquiatra especializada em nutrição Uma Naidoo

De acordo com a psiquiatria de nutrição, uma área em rápido crescimento que explora as vantagens dos alimentos no bem-estar cognitivo, bebemos sumos naturais e consumimos bastantes cereais integrais para melhorar os nossos corpos, mas aquilo que comemos e bebemos também pode nutrir os nossos cérebros. No segundo episódio da nossa minissérie de três partes sobre saúde mental, Uma Naidoo, médica, psiquiatra com formação em Harvard e chef com estrela Michelin, junta-se à anfitriã Jaclyn Byrer para nos falar sobre como as refeições podem influenciar o nosso humor. Também oferece dicas para criar uma lista de compras com frutos de casca dura, peixe, açafrão e outros alimentos que podem ajudar a combater a ansiedade e a depressão, além de explicar a surpreendente ligação entre o cérebro e o intestino. Ao seguir os seis pilares de psiquiatria nutricional da Dra. Naidoo, todos vão poder encher o prato com alimentos que estimulam a boa-disposição.