Uma lesão com um enorme impacto ajudou o jogador profissional de golfe Carlos Brown a descobrir a sua força

Qualquer pessoa que tenha praticado golfe pode confirmar a sua imprevisibilidade. O vento inconstante altera a direção da bola no último momento. Um mau ressalto faz com que a bola acabe no bosque. Um só ramo muda a sua trajetória o suficiente para a fazer aterrar na extremidade do green. Uma maldição dos deuses, uma blasfémia projetada da tua boca enquanto ela se encaminha lentamente para o lago. O golfe, em vários aspetos, representa a natureza caprichosa da vida. O Carlos Brown, um premiado treinador de golfe de Dallas, no Texas, sabe tudo o que há para saber sobre a imprevisibilidade do jogo. Hoje, encontra-se junto do nono buraco, onde em tempos foi profissional de golfe, a inspecionar habilmente o green e a apreciar profundamente o facto de se conseguir sequer manter de pé.



Em 2016, enquanto dava uma aula, o Carlos desceu de um carrinho de golfe e pisou um sistema de aspersão, torcendo o tornozelo com gravidade. Não deveria ter sido muito preocupante, mas desenvolveu uma infeção e teve de ser transportado de emergência para o hospital. Quando acordou da cirurgia, a parte inferior da sua perna esquerda tinha sido amputada.