Uma lesão com um enorme impacto ajudou o jogador profissional de golfe Carlos Brown a descobrir a sua força

O Carlos acredita que a vida, tal como o campo de golfe, é um ambiente incontrolável. "Tens de controlar o que puderes" é uma máxima que utiliza frequentemente. Ele nunca quis ser um farol de esperança para ninguém, mas quando o incontrolável aconteceu, teve de se adaptar rapidamente à sua nova realidade. Atribui a sua capacidade de o fazer à fé, que, segundo ele, o manteve de pés assentes na terra e lhe permitiu colocar rapidamente em perspetiva a sua nova realidade. Também ressalva o seu sistema de apoio: as pessoas que estavam ao seu lado quando acordou após a cirurgia. Diz que um sistema de apoio é o que ele agora aspira ser para outras pessoas que estão a passar pela mesma situação. "Se um miúdo amputado me vir, talvez pense: «Sabes que mais, eu posso ser um profissional do golfe. Eu posso jogar golfe»."



No vídeo acima, o Carlos partilha a sua história e explica como ultrapassou os obstáculos físicos e psicológicos para obter uma nova perspetiva sobre a vida e a modalidade que adora.