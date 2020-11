É suficiente fazer exercícios só com foco no peso corporal?

Digamos que uma pessoa de 68 kg faz três séries de 10 agachamentos com salto, um exercício com peso corporal exigente que desenvolve a força e queima calorias. Podes pensar que teve de levantar 68 kg do chão, mas na verdade foram 2040 kg.



"As forças exercidas sobre os músculos ao saltar e aterrar são extremamente elevadas", afirma Christopher Minson, doutorado, professor de fisiologia humana e codiretor do Exercise and Environmental Physiology Lab da Universidade do Oregon. Tão elevadas que, na verdade, ao fazer exercícios explosivos com peso corporal, "também ajudas os músculos a adaptarem-se para levantar pesos mais elevados quando regressares ao ginásio", afirma.



Os exercícios pliométricos, ou saltos com ritmo elevado, não são os únicos exercícios com peso corporal a oferecer grandes benefícios. Um artigo publicado na revista American College of Sports Medicine revelou que o treino de alta intensidade apenas com peso corporal pode reduzir a gordura corporal e melhorar o VO2 máximo (um indicador de condição aeróbica) e a resistência muscular tanto ou ainda mais do que o treino com pesos. Um estudo publicado na "The Journal of Strength and Conditioning Research" demonstrou que fazer flexões pode ser tão eficaz como fazer press no banco para aumentar a força na parte superior do corpo e a densidade muscular. Além disso, um estudo conduzido por investigadores polacos revelou que mulheres que treinaram apenas com peso corporal durante 10 semanas melhoraram a força muscular e a resistência, bem como a flexibilidade (o autor do estudo diz que os resultados devem ser semelhantes com homens).



Para além de tudo isto, quando não existe equipamento a atrapalhar, muitas pessoas consideram mais fácil concentrarem-se na postura, afirma Minson, o que te pode ajudar a tirar o máximo partido de cada repetição. E como não estás a segurar peso, a tua amplitude de movimentos e a proprioceção (reconhecer o posicionamento dos teus membros no espaço) tendem a melhorar, permitindo que te movas mais rapidamente sem ter de pensar demasiado nisso. Isto é útil para qualquer tipo de movimento, seja no ginásio, no campo ou mesmo ao descer as escadas.



É simples: um adulto médio tem massa suficiente nos ossos para desafiar os músculos sem necessidade de acrescentar peso. "Existem também diversas opções para aumentar o grau de dificuldade dos exercícios com peso corporal para continuar a sobrecarregar progressivamente os músculos", afirma Minson. Na verdade, é este o segredo para ficares mais forte e em melhor forma, com ou sem pesos. Continua a ler para saber mais.