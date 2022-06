Porquê e como fazer a tua filha praticar desporto

Enquanto as Serenas e as Shalanes dominam as suas modalidades, a realidade é que as atletas femininas têm muito pouca representação: as raparigas começam a praticar desporto mais tarde do que os rapazes, segundo um relatório centrado em raparigas entre os sete e os 13 anos da Women's Sports Foundation (WSF). As raparigas adolescentes têm 15% menos probabilidades de praticar desporto do que os rapazes. Aquelas que iniciam a prática de um desporto desistem até aos 14 anos a uma taxa que corresponde quase ao dobro em comparação com os rapazes. Das raparigas que continuam no desporto, uma em cada três desiste nos últimos anos da adolescência, enquanto apenas um em dez rapazes abandona a prática, segundo um relatório recente da organização Canadian Women & Sport.



O que se passa? Bem, há muita coisa entre uma rapariga, desde a infância até à idade universitária, e a glória desportiva, desde o que ocorre no interior do seu corpo até ao que a nossa sociedade lhe diz sobre o seu potencial.



Pensemos, por exemplo, na biologia. "Enquanto os rapazes por vezes se sentem mais confiantes à medida que os seus músculos se desenvolvem, as suas vozes ficam mais graves e aparecem os primeiros pelos no peito, as raparigas podem sentir-se mais inibidas e inseguras à medida que o peito em crescimento, o período e as hormonas entram em jogo", afirma Mary Fry, doutorada, diretora do Laboratório de Psicologia de Desporto e Exercício da Universidade do Kansas. Isto pode desmotivá-las a participar no desporto. "Além disso, as redes sociais, um espaço propício a comparações e a inseguranças, pode fazer com que as raparigas (e também os rapazes) procurem ficar à margem em vez de no centro do campo", acrescenta.



A dinâmica familiar e os estereótipos de género também desempenham um papel importante. "Os pais (ou aqueles que desempenham o papel parental) normalmente têm uma maior influência relativamente à relação inicial de uma rapariga com o desporto e, muitas vezes, fazem com que a sua participação num desporto não seja tão valorizada como a dos rapazes em muitas famílias", refere Karen Issokson-Silver, vice-presidente de investigação e educação da WSF. "Em algumas famílias, é muito mais comum que um pai pratique lançamentos de bola com o seu filho numa idade mais jovem do que com a sua filha", salienta. Sem o apoio da equipa lá de casa, o interesse de uma rapariga pelo desporto poderá não despertar tão cedo ou não despertar de todo.



Além disso, temos a nossa cultura. Os desportos femininos recebem, em média, apenas 5% de cobertura televisiva, enquanto os desportos masculinos recebem 95%, segundo um estudo da USC e da Purdue. Além do mais, em muitos desportos, as atletas ganham salários 15 a 100% mais baixos. "Isto transmite a mensagem, principalmente para crianças impressionáveis, de que as atletas são, de alguma forma, menos importantes ou valiosas", indica Issokson-Silver. "Dada a taxa de abandono mais elevada (e a falta de treinadoras), as raparigas não têm tantas atletas importantes do mesmo género que possam admirar, como fazem os rapazes. Isto leva à perpetuação do ciclo", afirma.