Porquê — e como — desfrutar da solidão

Esta última situação pode ser um efeito colateral do isolamento, sobretudo quando é forçado, de acordo com um novo estudo publicado na "The Lancet". Para algumas pessoas, essa sensação de solidão pode levar a ansiedade, depressão ou outros problemas mentais. Se te identificas, não estás sozinho, passe a redundância.



Os humanos são seres naturalmente sociais. Precisamos da nossa família e dos nossos amigos para sobrevivermos física e mentalmente. É a combinação dos 86 mil milhões de células nervosas do cérebro e de todas as pessoas do nosso círculo social que nos ajuda a lutar, a pensar mais depressa e a trabalhar melhor, afirma Stephanie Cacioppo, doutorada, neurocientista e membro do Nike Performance Council especializada em mentalidade e solidão. E o que acontece com o teu estado de espírito? É verdade, a socialização também tem impacto neste aspeto, acrescenta Sari Chait, doutorada, psicóloga clínica e fundadora do Behavioral Health & Wellness Center, em Newton, Massachusetts. As pessoas de quem mais gostas podem proporcionar-te uma sensação de apoio, melhorar o teu estado de espírito e quanto maior for a ligação social com as mesmas, sugere a investigação, melhor será a tua saúde mental.



Isto não significa que o tempo que passamos sozinhos, seja ou não por escolha própria, tenha de ser negativo. Na verdade, pode ser um luxo. "Passar tempo a sós, e sentir-se bem com isso, permite que te foques em ti próprio e nas tuas necessidades", afirma Chait. Além do mais, ter um tempo extra para nós próprios é uma boa oportunidade para retomar hobbies antigos que tinhas deixado de parte, definir novos objetivos, aperfeiçoar a forma como lidas com as coisas e, de certa forma, é também uma forma de construir relações mais saudáveis. Sem o ruído do mundo exterior a interromper, estás melhor preparado para colher os benefícios.



Eis como tirar o máximo partido do silêncio.