Apresentamos o Paris Alesia Football Club

Agora, Ferhat utiliza o futebol para criar a sua própria comunidade através do Paris Alésia FC, clube que assumiu em 2014. Ele cresceu no 14.º "arrondissement" de Paris, onde o clube foi fundado em 1916 e ainda hoje continua a jogar, no Stade Élisabeth. Reunimos com Ferhat e a equipa no inverno passado e, enquanto percorre as ruas do seu bairro, apontando para a janela da casa dos seus pais, faz uma paragem para se lembrar como, enquanto imigrante da Turquia, o futebol se tornou o fio condutor da sua vida.



"Para ser sincero, tive muitas dificuldades na escola e como os meus pais não falavam muito bem francês, não tinha ninguém que me ajudasse", recorda Ferhat. "Foi difícil porque quando estás atrasado em relação aos outros [alunos], infelizmente és posto de parte."



Continua, "Foi nessa altura que comecei a jogar futebol. Comecei a fazer os meus primeiros amigos, que ainda hoje me acompanham. O futebol foi uma forma de escape, de me sentir mais livre e não me sentir posto de parte."