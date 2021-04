A dança envolve mais do que simplesmente mexer o corpo: trata-se de mexer a alma. O Nike Trainer e coreógrafo Joelle D'Fontaine aprendeu isso por experiência própria quando acabou por atuar como bailarino numa discoteca gay e, mais tarde, se apaixonou tanto por esta forma de arte que abandonou o seu trabalho de escritório e focou a sua energia (aparentemente interminável) no ensino de dança a tempo inteiro. Neste episódio de "Trained", Jaclyn Byrer, treinadora pessoal certificada, monitora de nutrição e especialista em mudança comportamental que ajuda a liderar as equipas de bem-estar e fitness na Nike, vai ser a nossa anfitriã enquanto Ryan Flaherty está em licença de paternidade. Jaclyn conversa com o fundador do estúdio de dança At Your Beat sobre como podemos utilizar a dança para eliminar a ansiedade, estabelecer ligação ao nosso corpo e desfrutar do simples facto de estarmos vivos. Além disso, Joelle tem valiosos conselhos para bailarinos e para todos nós sobre o que podemos fazer para diversificar a nossa prática de fitness.