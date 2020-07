O que deves saber sobre treinar com a dieta Keto

A gordura pode servir de combustível para os treinos?

Quando se trata de treinar enquanto se faz a dieta Keto, as opiniões dividem-se. Um pequeno estudo de 2020 realizado em mulheres constatou que as que estavam a seguir uma dieta Keto de oito semanas registaram um aumento de força para um agachamento profundo, mas não em supino, ao passo que as mulheres com um plano alimentar com mais hidratos de carbono registaram melhorias em ambos os exercícios. Num outro pequeno estudo publicado em "Metabolism: Clinical and Experimental", os atletas de resistência que se adaptaram a uma dieta Keto e, consequentemente, perderam gordura ao longo de 12 semanas, correram sprints com mais potência e mantiveram mais resistência do que os que consumiam mais hidratos de carbono. É um resultado lógico: quando diminuis a gordura corporal e tens uma maior percentagem de músculo no teu peso corporal, ficas com mais potência, mais força e mais rapidez.



Num estudo separado publicado no "The Journal of Physiology", os atletas de resistência de elite que seguiam a dieta Keto melhoraram o seu VO2 máximo, uma medida que avalia a quantidade de oxigénio que uma pessoa pode usar durante o exercício intenso. Segundo Louise Burke, a autora do estudo, doutorada e chefe da estratégia nutricional do Instituto Australiano do Desporto, estes atletas também precisaram de mais oxigénio para realizar o exercício, o que, na verdade, anulou esses benefícios. Acrescenta ainda que tal se deve ao facto de a transformação de gordura em energia exigir mais oxigénio do que a transformação de hidratos de carbono. Além disso, um outro estudo publicado no "Journal of the American College of Sports Medicine" constatou que quando os corredores sob a dieta Keto tentaram aumentar a intensidade, na verdade correram 5% mais devagar, provavelmente porque a gordura não é tão útil como os hidratos de carbono para suportar as contrações musculares.



Isso não significa que não podes combinar exercícios cardiovasculares com a dieta Keto. Burke salienta que a maioria das investigações revelam que, para exercícios de baixa intensidade ou intensidade moderada, fazer esta dieta não deverá afetar negativamente o desempenho, mas provavelmente também não afetará positivamente. É quando vais mais longe ou com mais intensidade que o teu treino poderá sofrer. É por isso que, aos atletas que pretendem o melhor dos dois mundos, Burke sugere que experimentem consumir uma quantidade de hidratos de carbono ligeiramente superior algumas vezes por semana antes das sessões de maior intensidade, como juntar frutos silvestres aos ovos e abacate. Mas Burke recomenda que o faças apenas depois de teres percebido se permanecerás em estado de cetose (isto varia de pessoa para pessoa, mas é possível sabê-lo com as fitas de cetona).