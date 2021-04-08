Como te concentrares no momento, segundo o psicólogo de desporto Graham Betchart

Podcast Trained: jogar e viver no momento com Graham Betchart
Orientação
O homem que treina os melhores jogadores da NBA para tomarem decisões acertadas tem conselhos para melhorarmos na escola, no trabalho ou em casa.
"Trained" é um podcast que explora as novidades do fitness holístico.
Por vezes, no desporto e na vida, vivemos preocupados com o que acabou de acontecer ou estamos preocupados com algo que ainda não aconteceu. No entanto, de acordo com o autor, psicólogo desportivo e treinador de desempenho mental Graham Betchart, que treinou alguns dos melhores jogadores da NBA, é a nossa capacidade de nos mantermos no momento atual que distingue o excecional do que é simplesmente bom. Neste episódio de "Trained", Betchart e Ryan Flaherty, Senior Director of Performance da Nike, explicam que tal como treinamos os nossos corpos para melhorar a força, a velocidade e a agilidade, também podemos treinar as nossas mentes para regressarmos sempre ao momento presente. Ele partilha técnicas de meditação rápidas que todos podemos utilizar para nos centrarmos, revela o único dado estatístico que realmente importa e explica por que motivo temos de esquecer a ideia de vitória se queremos realmente ganhar.
Tens alguma questão sobre mentalidade, movimento, nutrição, recuperação e sono? Tens sugestões de convidados ou tópicos? Envia um e-mail a Ryan para trained@nike.com e ele verá o que pode fazer.