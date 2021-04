Como te concentrares no momento, segundo o psicólogo de desporto Graham Betchart

Por vezes, no desporto e na vida, vivemos preocupados com o que acabou de acontecer ou estamos preocupados com algo que ainda não aconteceu. No entanto, de acordo com o autor, psicólogo desportivo e treinador de desempenho mental Graham Betchart, que treinou alguns dos melhores jogadores da NBA, é a nossa capacidade de nos mantermos no momento atual que distingue o excecional do que é simplesmente bom. Neste episódio de "Trained", Betchart e Ryan Flaherty, Senior Director of Performance da Nike, explicam que tal como treinamos os nossos corpos para melhorar a força, a velocidade e a agilidade, também podemos treinar as nossas mentes para regressarmos sempre ao momento presente. Ele partilha técnicas de meditação rápidas que todos podemos utilizar para nos centrarmos, revela o único dado estatístico que realmente importa e explica por que motivo temos de esquecer a ideia de vitória se queremos realmente ganhar.