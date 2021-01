A modalidade do basquetebol é global, mas nos campos públicos ao ar livre espalhados pelas cidades de todo o mundo, o código do basquetebol de rua é bastante local. Paris tem o seu próprio estilo de jogo exuberante e é exatamente isso que o cineasta de 23 anos Lamine Conté, também conhecido como Mister Pvris, decidiu mostrar quando começou a documentar a cultura da sua cidade natal. Ao filmar das bancadas ou enquanto ele próprio joga, o Lamine salta entre jogos instantâneos por toda a cidade de Paris para filmar momentos íntimos e autênticos que captam os sons, a energia e o estilo de jogo do basquetebol em Paris, apresentando um retrato sem filtros do desporto comunitário ao nível urbano.



Enquanto faz uma pausa entre os jogos no campo de Estalinegrado no 19.º "Arrondissement", o Lamine senta-se com os pés para cima num banco do parque. A nossa conversa é regularmente interrompida pelos jogadores e pelos transeuntes que param para o cumprimentar. Depois lá vai outra vez. Está a começar um novo jogo.