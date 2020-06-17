Todos sabemos que as crianças adoram jogos, mas sabemos perfeitamente que os adultos também gostam. Por isso, neste treino vamos envolver toda a gente. Conta uma história a toda a família sobre como o chão é realmente lava. Podes começar o treino normalmente, com lunges e agachamentos no "chão normal". No entanto, assim que alguém disser "O chão é lava!", todos têm de parar e saltar para o sofá (ou para qualquer outro local próximo) para tirar os pés do chão escaldante.



À medida que a "lava" se dissipa, podes pedir a todos que regressem ao chão para fazer as lagartas e os saltos estrela, mas não por muito tempo. A qualquer momento o chão pode transformar-se novamente (assim que alguém gritar a frase). Certifica-te de que toda a família está sempre alerta e a postos para saltar.