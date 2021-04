Por que devemos diversificar as nossas capacidades, segundo o autor David Epstein

Pergunta ao autor best-seller do "New York Times" e repórter de ciências do desporto, David Epstein, o que pensa sobre o ano 2020 e ele responder-te-á desta forma: é o tipo de ambiente imprevisível, ou "perverso", que, se conseguires acompanhar com capacidade, leva ao crescimento. Desenvolve as tuas competências com este episódio do podcast Trained, onde Epstein conversa por vídeo com Ryan Flaherty, Senior Director of Performance da Nike e membro do Nike Performance Council que treina atletas de elite. Epstein explica por que motivo um pouco de experiência em muitas áreas (desportos, temas, competências) é melhor do que a especialização num só campo, em que medida o sucesso não é linear nem dependente da idade e que todos podemos desafiar-nos a encontrar maior satisfação para as nossas vidas dentro e fora do ginásio.