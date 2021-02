Naomi e Mari Osaka falam sobre terem crescido juntas como irmãs

Enquanto jovens, a competição e a paixão no court de ténis fortaleceram a relação entre a Naomi Osaka e a sua irmã mais velha, Mari. Segundo a Naomi, começou quando jogavam como adversárias e continuou quando defrontaram outros adversários nas suas carreiras.



"A minha irmã é a minha força impulsionadora", afirma a Naomi, de 23 anos. "Quando era criança, a Mari ganhava-me todos os dias e eu sinto que isso contribuiu muito para o meu espírito competitivo. Fez com que quisesse mesmo ganhar todas as minhas partidas."



Estas irmãs, como muitos de nós, passaram ainda mais tempo juntas este ano. Com a competição em suspenso, a dupla encontrou formas de treinar em casa e de trabalhar em projetos criativos em conjunto.



"Na verdade, ela aguenta muito mais do que eu pensava", afirma a Mari, de 24 anos. "Vejo-a sempre como a minha irmã mais nova, mas ela é realmente uma mulher de negócios."



Neste vídeo, as tenistas profissionais falam sobre o que estes últimos tempos significaram para a sua relação e como estão a continuar a descobrir mais sobre a outra fora do court.