As mulheres surfistas que agitam as águas em Ainão 

O que significa ser uma mulher surfista na China?

Darci: Ir à procura das tuas próprias ondas, o que quer que isso signifique para ti. Tudo o que te inspira, vai e faz isso em vez de te concentrares em participar no jogo que a sociedade criou para nós. Há definitivamente agora mais pessoas na China que querem perseguir o seu próprio sonho em vez de realizar o de outra pessoa.



You: Torna-nos mais confiantes. E ter uma paixão faz de ti uma pessoa melhor.



Jingya: As raparigas surfistas são livres. Estão mais preocupadas com o que querem para si mesmas do que com fatores externos que na verdade não importam.



Depois de uma mudança de roupa, as mulheres dirigem-se ao seu restaurante de marisco favorito, em frente ao cais de pesca de Houhai, para repor as calorias que queimaram no mar. Lá dentro, na sua mesa, ignoram facilmente os homens barulhentos de cerveja na mão no seu caminho. O amor que nutrem entre si é evidente pela forma como riem, de tal forma que as lágrimas deslizam pelas bochechas enquanto põem as coscuvilhices do fim de semana anterior em dia. Ousadas, independentes e sem reservas, não se conformam com o ideal tradicional chinês de feminilidade. Contudo, aqui, entre mulheres das ondas que pensam de maneira semelhante, integram-se bem. Juntas, a sua convicção pela vida que escolheram torna-se mais forte. Estão prontas para receber mais mulheres chinesas que rejeitam as limitações da vida citadina, se afastam das expetativas da sociedade e enfrentam a tempestade.