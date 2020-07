Os melhores movimentos para aumentar a força e melhorar cada corrida

A mudança simples

Faz lunges invertidos.



Este movimento essencial de força tem uma vasta lista de vantagens para corredores. "Um lunge invertido força-te a trabalhar em equilíbrio, o que vai melhorar a tua forma de corrida", afirma o Bennett. O teu tronco está a estabilizar o teu corpo durante o exercício, o que torna os teus abdominais, os teus oblíquos e a tua parte inferior das costas mais fortes. "O lunge propriamente dito trabalha os teus glúteos, os quadríceps e os isquiotibiais", acrescenta, "todos eles músculos que te dão mais potência numa corrida e te ajudam a apoiar e a estabilizar o teu joelho."



O movimento também se traduz no movimento da corrida. (Imagina uma corrida em câmara lenta; cada salto é como um pequeno lunge.) Além disso, como estás a utilizar uma perna de cada vez, podes identificar desequilíbrios musculares entre os lados esquerdo e direito, afirma o Bennett. Agora saberás que, por exemplo, deves fazer um par de repetições adicionais no teu lado mais fraco ou qual o ponto mais tenso em que deves utilizar o rolo de espuma mais tarde.



Qual é a razão principal para começares a fazer lunges para trás em vez de para a frente? É mais fácil para manter a forma adequada. Num lunge em frente, as pessoas deixam muitas vezes o joelho de apoio à frente do tornozelo, colocando tensão no joelho que está à frente, revela o Bennett. No entanto, isso é mais difícil de acontecer quando dás um passo atrás. (Existem provas a apoiar esta afirmação: num estudo coreano sobre lunges em frente, atrás e em movimento, os investigadores descobriram que os lunges invertidos estavam associados a um risco mais baixo de lesão no joelho e ativaram mais fibras musculares nas pernas.)



Para te ajudar a começar, acrescenta lunges invertidos aos teus dias de treino de força e começa com cinco repetições em cada perna. No início, não notarás muita diferença, diz o Bennett. No entanto, após uma semana, vais ficar mais forte e poderás fazer 10 repetições. Assim que for mais fácil, tenta fazer uma pausa na posição mais baixa de cada lunge durante cinco segundos. Dominas isso? Segura em halteres de 1,5 kg enquanto fazes os lunges e, quando for facílimo, mantém a posição durante cinco segundos.



"A progressão gradual é muito mais vantajosa do que fazer muito demasiado cedo e magoares-te", afirma o Bennett. "Um pequeno passo ajuda-te a avançar, mesmo que esse passo seja um lunge invertido."