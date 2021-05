Como manter um diário de cores e ver o mundo de outra forma

"Dizem que a cor é toda uma linguagem", afirma a Jaana Beidler. "É uma linguagem sem palavras que estabelece ligação connosco de forma intuitiva e profunda. Transporta muitas emoções."



A cor é uma linguagem na qual a Jaana, enquanto Senior Director of Color Design da Nike, é fluente, e que ela queria continuar a usar com a sua equipa unida quando começaram a trabalhar de forma remota devido à pandemia. Depois de ter lido que geralmente a criação de um diário ajuda as pessoas a processarem momentos difíceis e de crise, a Jaana teve a ideia de fazer o mesmo... mas com o seu toque pessoal.



"Pelo menos para mim, as palavras não são algo fácil. Eu penso em cores", afirma a Jaana. "Logo, em vez de escrever um diário, criar um diário de cores pareceu-me algo que teria mais impacto no nosso caso." Nesse sentido, a Jaana convidou os membros da sua equipa a começarem a documentar os elementos visuais que os surpreendiam no dia a dia. Em casa e nos respetivos bairros, começaram a prestar atenção à beleza subtil dos detalhes do dia a dia: sinais de trânsito de elevada visibilidade que se destacam do ambiente natural, uma flor rosa vibrante que murcha com o passar dos dias, os tons azuis e verdes brilhantes dos campos de ténis e de futebol agora vazios e sem uso, entre muitas outras coisas.



Assiste ao vídeo acima para aprenderes métodos para elaborares um diário de cores com a Jaana e outras designers da Nike e para descobrires os benefícios mentais e emocionais desta prática criativa. Abaixo, explora o guia passo a passo, exemplos de registos do grupo e um modelo para te ajudar a começar o teu próprio diário de cores.