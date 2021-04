Como o All-Star da NBA Jrue Holiday desempenha os seus jogos mentais defensivos

Estar focado no momento é algo poderoso, mas, por vezes, é necessário pensar mais à frente. Esse é o ato de equilíbrio que ajudou o NBA All-Star e base dos Milwaukee Bucks Jrue Holiday a tornar-se um dos melhores basquetebolistas defensivos da modalidade. O Jrue estuda os seus adversários antes do jogo para poder ler as suas mentes em tempo real, antecipando as jogadas para os obrigar a repensar e a recalibrar o seu próximo passo. Neste episódio de "Trained", o mestre da defesa revela a Ryan Flaherty, Senior Director of Performance da Nike, as suas estratégias para triunfar, em campo e como pai, partilhando como transforma as derrotas em motivação e usa escapes para manter a sua paixão inabalada. Além disso, também fala sobre por que motivo acredita que a família e a fé podem ajudar a colocar tudo em perspetiva quando o marcador não está a nosso favor.