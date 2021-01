A jogadora de râguebi mexicana María Pruijn excede as expectativas

O râguebi não é propriamente popular no México. Como é que entraste nesse mundo?

A primeira vez que fiquei a conhecer o râguebi foi num cinema em 2009, ao ver o filme Invictus [sobre o impacto do Campeonato do mundo de râguebi na África do Sul pós-apartheid]. Parece um cliché, mas vi o desporto no ecrã e pensei: "Uau, quero jogar isto!" Havia apenas jogadores do sexo masculino no filme, por isso pensei que talvez nem existisse para mulheres. Depois, anos mais tarde, comecei a escola secundária e o râguebi era um desporto opcional no qual te podias inscrever. Foi o que fiz e conheci uma amiga que me disse que conhecia um treinador fora da escola que queria formar uma equipa de raparigas para representar a Cidade do México.