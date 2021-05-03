A jogadora de râguebi mexicana María Pruijn excede as expectativas

Já tivemos outros no passado, mas este é o nosso local de treino agora. Não é ideal porque não é um campo concebido para râguebi. Não temos relvado aqui e não há cacifos para os nossos sacos ou equipamento, mas é o mais barato que encontrámos e podemos treinar aqui todos os dias se quisermos. Além disso, fica numa área segura com boas redes de transporte. Como somos uma equipa só de raparigas, é importante que nos sintamos seguras quando vamos embora e que não tenhamos de andar demasiado tempo no escuro para chegar ao metro. E a chuva hoje, bem... gostamos de ser otimistas. Quando chegarmos a um jogo e o campo tiver relvado e o tempo estiver bom, vamos dizer: "Isto vai ser fácil!" porque treinámos em condições inferiores.