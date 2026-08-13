Nike Ja 4: a mais recente adição ao percurso de calçado do Ja
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As Nike Ja 4 chegam em agosto de 2026 com amortecimento, tração e caraterísticas de design atualizados. Aqui está o que mudou em relação às Ja 3, como são os tamanhos e onde a podes comprar.
Conclusões rápidas
- As Ja 4 estão disponíveis a 13 de agosto de 2026 em Nike.com e em revendedores selecionados.
- As Ja 4 apresentam várias melhorias em relação às Ja 3, incluindo uma nova estrutura JA-Frame em TPU para estabilidade, uma alteração na espuma por baixo do pé, uma palmilha mais reativa e o uso de tecnologia háptica para aumentar a durabilidade, além de muitas atualizações de design.
- A Nike vai lançar cinco paletas de cores diferentes das Ja 4.
- As Ja 4 são lançadas juntamente com as "12 Time", uma nova silhueta que reflete os benefícios que os jogadores de basquetebol esperam do calçado de assinatura de Ja a um preço mais baixo.
Ja Morant está de volta com um novo lançamento de sapatilhas, adicionando mais um elemento à sua jornada única de calçado que fará os defensores tremerem nas suas sapatilhas. As Nike Ja 4 são umas sapatilhas de basquetebol criadas para o estilo de jogo de guarda, concebidas a pensar no jogo lateral explosivo da superestrela. Há várias atualizações notáveis em relação às Ja 3, como a mudança da espuma híbrida ZoomX para a Cushlon 3.0 na sola, que proporciona mais estabilidade, e o novo sistema de contenção Ja Frame para manter os jogadores de basquetebol seguros.
As Ja 4 são lançadas a 15 de agosto de 2026, com cinco paletas de cores diferentes disponíveis, por 125 $, com custos adicionais para versões especiais. Eis tudo o que precisas de saber.
Não percas as Ja 4
Com cada nova versão da linha de calçado Ja Morant, há uma missão para que as sapatilhas se assemelhem mais a Ja, cuja história de coragem e perseverança inspira a futura geração de basquetebolistas. Desde as suas humildes origens na Carolina do Sul ao recrutamento por uma universidade de nível médio, o jogador de baixa estatura enfrentou desafios em todas as etapas do seu percurso.
"A presença de Ja supera o seu tamanho e queremos que os jovens de hoje tenham essa mesma mentalidade. A garra e a intensidade que ele traz sempre que entra em campo tornam-se um elo de ligação para os atletas que jogam com a mesma paixão", disse Monique Currie, gestora de produto da Nike.
É importante referir que as Ja 4, tal como os modelos anteriores, também resulta fortemente da visão e do contributo de Ja. Não é de admirar que a textura ousada e agressiva da parte superior seja uma expressão criativa do estilo de jogo explosivo de Ja. Ele está simplesmente em todas as sapatilhas.
"É mais do que um par de sapatilhas", disse Currie. "É um movimento e um momento – uma oportunidade para os atletas sentirem a confiança, a garra e a presença que o Ja tem no momento em que entra em campo."
O que mudou das Ja 3 para as Ja 4?
Apesar da abordagem familiar, existem algumas diferenças claras entre as Ja 4 e as Ja 3. Uma das atualizações mais notáveis é a configuração da sola. Enquanto as Ja 3 usavam espuma híbrida ZoomX, as 4 mudaram para a Cushlon 3.0 que, em combinação com uma palmilha elevada Super Critical Foam, proporciona uma passada reativa, explosiva e estável. O TPU JA-Frame envolve o pé, ajudando a manter a fixação para saltar, fazer mudanças rápidas de direção e atacar o cesto.
O uso de tecnologia háptica cria um aspeto mais texturizado, proporciona mais dimensionalidade e aumenta a durabilidade. O padrão de tração de precisão aderente na sola exterior também é inspirado no logótipo Ja – uma representação mais subtil do que o proeminente "JA" visto na versão anterior das sapatilhas.
No que diz respeito ao design, as Ja 4 atingem um equilíbrio único. A equipa de design procurou uma abordagem mais simples, mais moderna, mais orientada para o desempenho e mais simples para a versão mais recente, mantendo simultaneamente uma atitude ousada através da utilização de ângulos acentuados. Uma parte integrante disto é a execução do logótipo "JA" em forma de dente, inspirado no seu famoso movimento Bulldog.
"Todos se lembram dos momentos de skywalking de Ja, mas há aquele movimento bulldog – as pessoas tendem a esquecer o quão explosivo ele consegue ser", disse Leon Gu, designer de produto especializado da Nike. "Por isso, queríamos voltar a dar destaque a essa velocidade."
Com mensagens ocultas e elementos de design exclusivos, a mais recente novidade da linha de calçado emblemática de Ja foi criada a pensar tanto em jogadores experientes como em novos talentos. As 12 Time, uma nova silhueta que mantém as principais caraterísticas que os jogadores esperam do calçado de assinatura de Ja a um preço mais reduzido, são lançadas pouco depois.
Informações sobre o lançamento das Ja 4
As Ja 4 estão programadas para lançamento a 13 de agosto de 2026 e estarão disponíveis em nike.com e em revendedores selecionados. As 12 Time serão lançadas no início de setembro de 2026.
As sapatilhas estão disponíveis em cinco paletas de cores a um custo de 125 $ por par, com custos adicionais para versões especiais.
Perguntas frequentes
Quais são as novidades das Nike Ja 4 em comparação com as Ja 3?
Uma das maiores atualizações é a espuma da sola, para proporcionar mais estabilidade aos atletas. As Ja 4 usam a Cushlon 3.0, uma mudança em relação à híbrida ZoomX usada nas Ja 3, que permite aos jogadores explodir sem hesitação e recuperar rapidamente. Também foram feitas atualizações importantes na palmilha, uma nova estrutura JA-Frame em TPU e outros elementos de design exclusivos.
As Nike Ja 4 são boas para os bases?
As Ja 4 foram pensadas mais para um estilo de jogo de base, mas geralmente são versáteis quanto à posição, sendo concebidas mais para um estilo de jogo do que para uma posição específica.
Quão resistentes são as sapatilhas Ja Morant?
As Ja 4 foram criadas com foco no suporte duradouro, com materiais escolhidos pela sua resistência e durabilidade.
As Ja 4 são fiéis ao tamanho?
Experimenta meio tamanho acima para permitir espaço adicional no antepé.