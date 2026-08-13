Nike Ja 4: a mais recente adição ao percurso de calçado do Ja

Com cada nova versão da linha de calçado Ja Morant, há uma missão para que as sapatilhas se assemelhem mais a Ja, cuja história de coragem e perseverança inspira a futura geração de basquetebolistas. Desde as suas humildes origens na Carolina do Sul ao recrutamento por uma universidade de nível médio, o jogador de baixa estatura enfrentou desafios em todas as etapas do seu percurso.

"A presença de Ja supera o seu tamanho e queremos que os jovens de hoje tenham essa mesma mentalidade. A garra e a intensidade que ele traz sempre que entra em campo tornam-se um elo de ligação para os atletas que jogam com a mesma paixão", disse Monique Currie, gestora de produto da Nike.

É importante referir que as Ja 4, tal como os modelos anteriores, também resulta fortemente da visão e do contributo de Ja. Não é de admirar que a textura ousada e agressiva da parte superior seja uma expressão criativa do estilo de jogo explosivo de Ja. Ele está simplesmente em todas as sapatilhas.

"É mais do que um par de sapatilhas", disse Currie. "É um movimento e um momento – uma oportunidade para os atletas sentirem a confiança, a garra e a presença que o Ja tem no momento em que entra em campo."