Os irmãos Joel e Georgia Palmer e a sua comunidade criativa queer

Vocês partilham muito mais experiências do que a maioria dos irmãos e irmãs. São ambos modelos e colaboram juntos. Que força encontram um no outro para continuarem a fazer o que fazem?



Joel: Acho que eu e a Georgia exploramos os nossos talentos em conjunto e depois pomo-los em prática no nosso trabalho. A Georgia é, sem dúvida, uma das minhas musas. Isto dá-nos espaço para progredirmos em conjunto de muitas formas distintas e para nos incentivarmos mutuamente em vários aspetos diferentes. Por exemplo, a Georgia está a enveredar pela representação, não é?



Georgia: Sim. Estou a experimentar a representação e passar música como DJ.



Joel: Ela tem uma curta-metragem empolgante prestes a estrear. Acho que temos sido a janela um do outro para um novo mundo. A nossa força juntos é definitivamente algo que têm de ver em ação. Ver a Georgia a trabalhar como modelo é como observar uma obra de arte.



Georgia: O meu estilo de movimento foi inspirado em ti.



Parece que a dança, a música e o estilo influenciaram o vosso trabalho, assim como as vossas identidades e autoexpressão. Podem falar um pouco sobre isso?



Joel: A nossa colaboração é íntima e forte porque desenvolvemos este estilo de movimento específico enquanto família. Eu tive muita formação em dança quando era mais jovem e, no que se refere ao estilo, gostamos de trocar a roupa. Temos este look tipo Black Panther, punk e afro-punk. É uma abordagem criativa a várias coisas diferentes e, por vezes, é definitivamente ousada.



Georgia: Depende muito da personagem que queres ser nesse dia. A vida noturna de Londres é onde toda a nossa comunidade se encontrou: um grupo de pessoas totalmente artísticas e criativas de todos os sexos, géneros, sexualidade, tudo. [A discoteca é] para nós um espaço seguro e como socializamos. Uma coisa pela qual todos nós estamos gratos e que temos em comum é esse amor pela música, a dança, o movimento, a moda e o estilo.



Ambos se identificam também como queer, acrescentando outra dimensão à vossa relação e ao vosso percurso enquanto criativos de cor. O que significa queer para vocês?



Georgia: Eu identifico-me como queer porque estou inserida na comunidade queer. É tudo o que conheço. Os meus amigos são queer, a linguagem que falo é queer e as pessoas que defendo são queer.



Joel: Para mim, queer é uma mentalidade de pensamento livre. Ser queer não significa necessariamente que tens de te sentir atraído pelo mesmo sexo. Vivemos numa altura em que cada artista, talento e modelo, devido também às redes sociais, podem ser eles próprios e extravagantes.



Georgia: Sim. Sinto-me bastante confiante em estar em sintonia com o meu corpo e sinto que sou capaz de comover, ser abstrata e desempenhar diferentes personagens. Estou constantemente a aprender coisas novas sobre mim mesma.



Joel: Não temos sido modelos convencionais. Assumi-me abertamente como queer e não ia mudar isso por ninguém. Por isso, tivemos de nos incentivar mutuamente, relembrarmo-nos um ao outro de que estamos a fazer isto para inspirar outras pessoas mais jovens do que nós. Se nós conseguimos, também consegues. Foi isso que me levou a ser diretor criativo e não apenas modelo. Posso criar mundos e espaços para as pessoas sentirem que fazem parte e não são apenas o rosto. Podemos fazer mais do que isso. Podemos realmente criar oportunidades.