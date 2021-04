Os gémeos indígenas ClearBear e Haatepah falam da sua relação com a natureza

Parece que a vossa ligação vai além do facto de serem irmãos ou gémeos e, na verdade, é uma ligação que advém da descoberta conjunta das vossas raízes e identidades, e também das dificuldades anteriores a esse processo. Como foi essa jornada para ambos?



ClearBear: Éramos tão jovens [quando fomos adotados], por isso praticamente não tivemos a oportunidade de apreender o que quer que seja sobre a nossa cultura, porque éramos bebés. No início, tinha medo de quem era, não por causa da história da minha família, mas apenas porque não sabia o que era. Desconhecia por completo quem eu era.



[Os nossos pais adotivos disseram-nos:] "Bem, vocês são indígenas." Isso é muito vago. Existem tantas culturas, línguas e tribos diferentes em todo o continente. Dizerem que és indígena americano não é muito esclarecedor.



No entanto, com essa pequena informação, conseguimos descobrir a nossa história. Sempre tivemos um enorme fascínio pela história e as migrações indígenas, pelo que conseguimos estabelecer relações muito óbvias.



Haatepah: Tínhamos a ideia de que éramos especificamente indígenas americanos, ou Primeiras Nações, quando tínhamos 8 ou 9 anos. Só não conhecíamos as nossas tribos.



Assim, iniciámos um clube de indígenas americanos no ensino secundário. Juntámos todos os estudantes indígenas americanos e tentámos realizar eventos para conhecer a nossa cultura. Como não conhecíamos a nossa tribo, absorvemos o conhecimento de todas as tribos de todas as Américas: América do Norte, América Central e América do Sul. Do Alasca à extremidade do Chile e da Argentina, tínhamos feito investigação e, na verdade, acabámos por ficar obcecados com a mesma.



ClearBear: Sim, ficámos.



Haatepah: Então, aprendemos sobre o maior número de tribos possível e, quando localizámos a nossa família biológica, fizemos perguntas e conseguimos descobrir de que tribos éramos provenientes.



Como foi finalmente descobrir as vossas identidades enquanto indígenas e dizer: "Somos daqui. Este é o nosso povo"?



ClearBear: Sinceramente, foi do tipo... aquele sentimento quando ouves uma boa música e te arrepias de tão incrível que é? Foi o que senti. Algo como: Raios. Isto é incrível. Uau. Pertenço a uma raça fascinante.