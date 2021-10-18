A postos para a estrada: Nike Sole 2.0 x prótese de corrida Össur

Imagina um atleta de topo a criar o seu próprio equipamento com tesouras e cola na sua garagem.

Pode parecer absurdo, mas foi o caso da triatleta adaptada Sarah Reinertsen, que costumava cortar as solas das sapatilhas para obter tração improvisada na sua prótese de corrida (uma perna protética especializada utilizada para praticar desporto).

"Podemos fazer melhor!" foi a reação imediata de Tobie Hatfield, um veterano inovador da Nike e antigo treinador de atletismo, quando viu o remendo da Sarah pela primeira vez. Isto resultou na Nike Sole 1.0, um sistema de tração de mudança rápida para próteses de corrida da marca Össur, que revolucionou o panorama para atletas de desporto adaptado em todo o mundo, permitindo-lhes substituir solas gastas por uma nova numa questão de segundos.

Por muito revolucionária que fosse a versão 1.0, "nunca criamos um produto perfeito", como refere Tobie no filme acima, afirmando que, no que diz respeito à inovação, não existe uma meta. Nove anos mais tarde, um novo grupo de atletas e inovadores assumiu a liderança e levou as coisas ainda mais longe.

Vê o filme para descobrires mais sobre a história por trás da origem da Nike Sole 2.0. Em seguida, lê o texto abaixo para descobrires o caminho que o Lead Designer do projeto, George Xanthos, percorreu.