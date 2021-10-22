Por cima das nuvens: campos no topo dos edifícios em Hong Kong

Melody Siu enfrentou um pequeno dilema quando frequentava a escola: ela adorava tanto ciências como artes. Acabou por escolher ambas. "Quando imaginas um futuro com estas duas disciplinas [combinadas], é natural que penses em arquitetura", afirma sobre o eventual rumo da sua carreira.



Hoje, designer principal de arquitetura do One Bite Design Studio em Hong Kong, Melody combina a arte e a ciência diariamente. Todos os dias, Melody lida com vários projetos de espaços públicos, desde casas de chá serenas e halls de entrada de hotéis frenéticos até campos de basquetebol no topo de vários edifícios públicos da região.



Cada projeto tem o seu próprio conjunto exclusivo de reflexões, pelo que, a primeira vez que Melody e a sua equipa aceitaram o projeto de renovação de um campo de basquetebol, tiveram de aprender com a prática. Já com quatro projetos completos, identificaram algumas regras funcionais básicas. Imagina-as como um livro de estratégias de designers para campos desportivos:



Design a pensar na durabilidade. Quando se trata de espaços públicos, a estética não significa muito sem a durabilidade. "Precisas de escolher a cor base certa para o campo, para que não fique riscado ou marcado facilmente", afirma Melody.





Quando se trata de espaços públicos, a estética não significa muito sem a durabilidade. "Precisas de escolher a cor base certa para o campo, para que não fique riscado ou marcado facilmente", afirma Melody. Utiliza o espaço limitado de forma eficiente. O basquetebol é tão popular em Hong Kong que, muitas vezes, os jogadores têm de esperar uma hora para fazerem um jogo. Quantos mais campos forem concebidos para se adaptarem à planta de uma área de lazer, mais pessoas poderão jogar.





O basquetebol é tão popular em Hong Kong que, muitas vezes, os jogadores têm de esperar uma hora para fazerem um jogo. Quantos mais campos forem concebidos para se adaptarem à planta de uma área de lazer, mais pessoas poderão jogar. Estabelece parcerias com as comunidades. Para tirar o máximo partido dos campos desportivos, estes têm de ser desenhados de acordo com as especificações adequadas. Uma vez que Melody e a sua equipa não eram especialistas em basquetebol quando aceitaram estes projetos, procuraram colaboradores que os ajudassem.





Para tirar o máximo partido dos campos desportivos, estes têm de ser desenhados de acordo com as especificações adequadas. Uma vez que Melody e a sua equipa não eram especialistas em basquetebol quando aceitaram estes projetos, procuraram colaboradores que os ajudassem. Aproveita aquilo que tens. Renovar uma estrutura existente é um desafio completamente diferente de começar do zero. A resolução criativa de problemas e a compreensão das restrições são as tuas melhores estratégias de jogo.



Assiste ao vídeo acima para saberes como os designers, os atletas e os amantes de basquetebol estão a trabalhar em conjunto para revitalizar os campos públicos de Hong Kong. Consulta abaixo o resumo dos seus projetos mais recentes de locais fantásticos para jogar basquetebol.