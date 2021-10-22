Por cima das nuvens: campos no topo dos edifícios em Hong Kong

Acima das nuvens: campos no topo dos edifícios em Hong Kong
Inovação
Um estudo de caso sobre como o design inovador pode ligar gerações, capacitar comunidades e ajudar a tornar o desporto mais inclusivo.
"Inovação à prova" é uma série que destaca inovações surpreendentes do desporto, do bem-estar e da capacidade.
Melody Siu enfrentou um pequeno dilema quando frequentava a escola: ela adorava tanto ciências como artes. Acabou por escolher ambas. "Quando imaginas um futuro com estas duas disciplinas [combinadas], é natural que penses em arquitetura", afirma sobre o eventual rumo da sua carreira.
Hoje, designer principal de arquitetura do One Bite Design Studio em Hong Kong, Melody combina a arte e a ciência diariamente. Todos os dias, Melody lida com vários projetos de espaços públicos, desde casas de chá serenas e halls de entrada de hotéis frenéticos até campos de basquetebol no topo de vários edifícios públicos da região.
Cada projeto tem o seu próprio conjunto exclusivo de reflexões, pelo que, a primeira vez que Melody e a sua equipa aceitaram o projeto de renovação de um campo de basquetebol, tiveram de aprender com a prática. Já com quatro projetos completos, identificaram algumas regras funcionais básicas. Imagina-as como um livro de estratégias de designers para campos desportivos:
- Design a pensar na durabilidade. Quando se trata de espaços públicos, a estética não significa muito sem a durabilidade. "Precisas de escolher a cor base certa para o campo, para que não fique riscado ou marcado facilmente", afirma Melody.
- Utiliza o espaço limitado de forma eficiente. O basquetebol é tão popular em Hong Kong que, muitas vezes, os jogadores têm de esperar uma hora para fazerem um jogo. Quantos mais campos forem concebidos para se adaptarem à planta de uma área de lazer, mais pessoas poderão jogar.
- Estabelece parcerias com as comunidades. Para tirar o máximo partido dos campos desportivos, estes têm de ser desenhados de acordo com as especificações adequadas. Uma vez que Melody e a sua equipa não eram especialistas em basquetebol quando aceitaram estes projetos, procuraram colaboradores que os ajudassem.
- Aproveita aquilo que tens. Renovar uma estrutura existente é um desafio completamente diferente de começar do zero. A resolução criativa de problemas e a compreensão das restrições são as tuas melhores estratégias de jogo.
Assiste ao vídeo acima para saberes como os designers, os atletas e os amantes de basquetebol estão a trabalhar em conjunto para revitalizar os campos públicos de Hong Kong. Consulta abaixo o resumo dos seus projetos mais recentes de locais fantásticos para jogar basquetebol.
Campo Kai Yip: o poder da colaboração
As equipas ficam a ganhar, dentro ou fora de campo. Este primeiro projeto de renovação reuniu Melody, a sua equipa do One Bite e os seus colegas designers da SLAB, uma comunidade para os amantes de basquetebol em Hong Kong. Juntos, dividiram e assumiram responsabilidades de forma eficiente: a SLAB definiu o mote com grafismos e cores inspirados na linha do horizonte da cidade à noite e tratou das tarefas relacionadas com o design no campo principal. Por sua vez, o One Bite levou essas referências visuais para uma área de lazer no exterior. Além disso, geriu as reparações práticas de elementos, como coberturas suspensas que permitem aos atletas continuarem a jogar durante a época de chuva da região. O resultado é uma obra de arte funcional que é mais do que a soma das partes.
Campo Tsing Yi: o orgulho local
"Normalmente, [os campos] em Hong Kong são vermelhos e verdes, muito normais e monótonos", afirma Melody sobre os trabalhos de pintura padrão existentes na grande maioria das áreas de lazer públicas. É isso que torna o campo tecnicolor recuperado de Tsing Yi ainda mais impressionante. Embora tenha sido uma melhoria relativamente simples e meramente estética, teve como objetivo causar grande impacto através da sua linguagem de design hiperlocal. As formas representam a topografia da ilha de Tsing Yi e a paleta é inspirada num famoso peixe local. "Espero que os habitantes tenham um sentimento de identidade, propriedade e até orgulho", afirma Melody, refletindo sobre como é possível ver o design das janelas dos apartamentos de toda a área.
Campo Siu Hei: criar ligações
Quando a equipa do One Bite examinou este espaço pela primeira vez, descobriu que as instalações de dois níveis não só estavam degradadas, como também tinham barreiras a separar os campos superior e inferior. A primeira coisa a ser feita foi uma transformação funcional: abrir a área com zonas de convívio tipo bancadas que permitissem às pessoas circular livremente. Em seguida, focaram-se em tornar o espaço multiusos e adequado às várias gerações. Uma vez que o campo se encontra sobre um edifício público com uma variedade de grupos etários e interesses, a equipa de design aproveitou o espaço ao máximo ao incluir uma pista para caminhadas, pneus para fazer escalada, campos de basquetebol e até uma zona "livre" concebida para incentivar as crianças a fazerem movimentos criativos. Para garantir que as marcações do campo estavam corretas e em conformidade com os regulamentos do jogo, Melody e a sua equipa consultaram uma liga local, a Hong Kong Playground Association, para pedir opinião sobre o assunto.
Campo Ming Tak: evoluir o jogo das raparigas
Conseguir jogar nos concorridos campos de basquetebol de Hong Kong é difícil para qualquer pessoa, especialmente para as jogadoras, que nem sempre são bem-vindas ou levadas a sério. Juntamente com parceiros comunitários, a equipa do One Bite tentou criar um espaço inclusivo para os atletas de todos os géneros jogarem basquetebol e se sentirem em casa. "O tema é: a prioridade das raparigas", diz Melody sobre a estratégia criativa que a sua equipa aplicou em Ming Tak. "Esperamos criar um espaço seguro para os atletas, especialmente para as raparigas, desfrutarem do desporto sem preocupações." Esses valores refletem-se na renovação, com um gradiente de cores que representa o espetro não binário de identidades de género, e o grafismo "W" arrojado no centro de um dos dois campos, afirmando que as mulheres têm prioridade.
A postos para o jogo? Aquando da redação deste texto, os campos públicos encontram-se fechados intermitentemente devido à pandemia. No entanto, aqui tens uma vista aérea dos locais em Hong Kong onde estes quatro campos se situam, para que os possas visitar quando for seguro!
Novidades! A Nike estabeleceu recentemente uma parceria com organizações locais para renovar mais um campo comunitário em Hong Kong. Parece ser um campo excelente para jogar e é fabricado com 20 000 pares de sapatilhas usadas através do programa de reciclagem Nike Grind. Sabe mais sobre o campo Shek Lei Grind nas Nike News.
Vídeo: Azsa West
Texto: Brinkley Fox
Fotografia: Victor Cheng