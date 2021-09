Por cima das nuvens: campos no topo dos edifícios em Hong Kong

Campo Kai Yip: o poder da colaboração

As equipas ficam a ganhar, dentro ou fora de campo. Este primeiro projeto de renovação reuniu Melody, a sua equipa do One Bite e os seus colegas designers da SLAB, uma comunidade para os amantes de basquetebol em Hong Kong. Juntos, dividiram e assumiram responsabilidades de forma eficiente: a SLAB definiu o mote com grafismos e cores inspirados na linha do horizonte da cidade à noite e tratou das tarefas relacionadas com o design no campo principal. Por sua vez, o One Bite levou essas referências visuais para uma área de lazer no exterior. Além disso, geriu as reparações práticas de elementos, como coberturas suspensas que permitem aos atletas continuarem a jogar durante a época de chuva da região. O resultado é uma obra de arte funcional que é mais do que a soma das partes.