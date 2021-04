Equipa Feminina De Basquetebol Carta Blanca

Há quase sete décadas que um grupo extraordinário de mulheres se tem equipado com as suas camisolas amarelo canário e marcado uma posição forte no campo de basquetebol. Orgulham-se bastante da sua cidade natal, Orizaba, que se encontra entre um dos pueblos mágicos ou cidades mágicas do México. Para além da sua paisagem montanhosa exuberante, nevoeiro cinematográfico e arquitetura vibrante em tons de rosa forte e verde lima, Orizaba é a cidade da equipa Carta Blanca, que é, de igual modo, uma fonte de magia.



Desde o momento da sua fundação em 1952, as jogadoras da Carta Blanca têm desafiado os estereótipos sobre as mulheres e sobre o desporto. Adela Ochoa Garcia, uma atleta nata com cabelo branco curto, faz parte da equipa desde o primeiro dia, há mais de 67 anos. Recorda uma época em que não era suposto as mulheres usarem calções nem andarem de bicicleta, muito menos desfrutarem da adrenalina de ter uma bola de basquetebol a explodir das suas mãos e do som da mesma a entrar na rede. Ainda bem que as recompensas de praticar a modalidade compensaram sempre os obstáculos.