Primeira fila em Gajnice, Croácia

Numa noite nublada no subúrbio da classe trabalhadora de Gajnice, na Croácia, uma pequena multidão junta-se ao longo da linha de fundo de um campo de basquetebol. A luz amarela suave ilumina as silhuetas e projeta as respetivas sombras nos imponentes blocos residenciais que ladeiam o campo. Táxis brancos vão e vêm. Para lá da vedação de rede, os comboios pendulares passam e o som rítmico do choque das rodas nos carris pontua a atmosfera.



Esta é a famosa praça de táxis de Gajnice. O orgulho do bairro, o centro do seu mapa de calor urbano. É aqui que as pessoas conversam, passeiam e, acima de tudo, jogam basquetebol. Sob o céu noturno, uma chuva fraca começa a cair, escurecendo o asfalto manchado, mas ninguém está com pressa. Trocam-se piadas antigas. Dizem-se asneiras. Põe-se a conversa em dia. Muitos jogadores vieram a pé dos seus apartamentos nas proximidades ou pararam a caminho de casa, ainda com a roupa de trabalho vestida, e mudam-se nos carros.



"Muito bem, vamos a isto", irrompe uma voz grave em croata.