Forma como a memória muscular acelera a evolução

A equipa de Moberg também realizou biópsias aos músculos dos participantes, logo após o período de 10 semanas de treino e passados cinco meses do último treino. O que constataram na perna que treinou: maiores níveis de marcadores genéticos e proteicos que se acredita estarem relacionados com o crescimento e a saúde muscular, bem como com a resistência muscular, o que poderia explicar a sua força.



Assim, parece que o cérebro e os músculos trabalham em conjunto, afirma Moberg. O teu cérebro retém as capacidades motoras, ao passo que os teus músculos se agarram às mudanças estruturais que te podem ajudar a recuperar e readquirir mais rapidamente a força perdida.



Esta notícia não é desculpa para guardares os halteres. Não deixa de ser verdade que o descondicionamento pode começar a ocorrer logo após algumas semanas de deixares de fazer exercício, embora os efeitos dependam sobretudo do teu tipo de atividade e nível de condição física antes de deixares de treinar. Segundo Milton, a maioria das pessoas perderá alguma capacidade aeróbia no espaço de uma semana, ao passo que a diminuição da capacidade de treino de força leva mais tempo e afeta as pessoas de forma diferente. No entanto, quer estejas fora de jogo durante uma semana ou cinco meses, há que ter isto em mente: "Se anteriormente treinavas, é muito provável que não tenhas perdido tudo o que tinhas alcançado", afirma Milton. "Estarás algures entre a tua condição física máxima e o teu ponto de partida original." Por isso… podia ser pior.



Porém, a descoberta também não deve incitar-te a ires até ao limite quando regressares à tua rotina de exercícios. Para teu bem, faz as primeiras sessões ou semanas de treino com um pouco menos de intensidade do que fazias quando paraste. "Até uma pessoa com grande capacidade física terá de retomar a partir de um nível mais baixo, só que provavelmente conseguirá melhorar a um ritmo mais rápido do que alguém que possua um histórico de treino menos intensivo", afirma Milton. Não queres retomar para logo a seguir teres de ficar afastado devido a lesões ou a treino excessivo.



Embora possas não te sentir bem a fazer determinada atividade ou esta pode não parecer apelativa após uma longa pausa (como fazer a roda), é motivante saber que é altamente improvável voltar mesmo à estaca zero em alguns meses ou mesmo anos. Além disso, até é possível que progridas mais rapidamente do que na primeira vez. Assim, não te esqueças de agradecer ao teu cérebro e aos teus músculos por isso.