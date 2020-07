Forma como a memória muscular acelera a evolução

A capacidade do teu corpo retomar no ponto onde paraste designa-se por "memória muscular". Na verdade os teus músculos não memorizam nada: é o teu cérebro que memoriza a forma de execução de uma capacidade motora. "Quando executas um determinado movimento repetidamente, estás a treinar o teu sistema neuromuscular até que o teu sistema nervoso central aprenda a executar esse movimento como uma ação fluida e coordenada, sem teres de pensar nela", explica Heather Milton, CSCS, fisiologista de exercício clínico registada e supervisora no NYU Langone Health Sports Performance Center. (Salienta, no entanto, que isto não é razão para não se prestar atenção à forma.)



Embora a memória muscular, como sabemos, ocorra sobretudo no nosso cérebro, foi recentemente descoberto por investigadores um tipo mais literal de memória muscular, designado memória epigenética, que ocorre nos próprios músculos quando são expostos ao treino de força. Neste caso, o ADN dos músculos podem reajustar-se em resposta ao que lhes é transmitido, preparando o tecido para ganhos futuros. Na verdade, um novo estudo publicado na revista Medicine & Science in Sports & Exercise constatou que os músculos conseguem, de facto, armazenar memórias a um nível molecular de sessões de treino de resistência anteriores durante até 20 semanas. Tal pode ajudar a acelerar o teu progresso mesmo depois de uma (longa) pausa longe do ginásio.



Parece-te demasiado bom para ser verdade? Presta atenção: no estudo, os participantes fizeram treinos de força com apenas uma perna três vezes por semana durante dez semanas e, em seguida, deixaram de treinar totalmente durante cinco meses seguidos. Marcus Moberg, o autor do estudo e professor assistente na Escola Sueca de Ciências do Desporto e da Saúde em Estocolmo, afirma que a equipa de investigação constatou que a perna que anteriormente tinha sido exercitada era significativamente mais forte do que a perna que não tinha sido, de tal forma que conseguia levantar pesos 10 a 25% mais pesados. Por isso, se interrompeste o levantamento de pesos e não suportares a ideia de ter de recomeçar do zero, lembra-te de que poderás estar até 25% mais avançado na tua jornada de treino do que quando começaste pela primeira vez.