Fitzroy Lions: uma força unificadora
Comunidade
Aos 17 anos, o Abdulmalik Abdurahman queria criar uma comunidade aberta a crianças de todas as origens. Foi assim que nasceu o Fitzroy Lions Club.
Na nossa série, "From the Grounds Up", apresentamos pessoas de todo o mundo que sabem que podem mudar as respetivas comunidades e o mundo através do futebol e do desporto.
Para o Abdulmalik Abdurahman, essa mudança significou criar oportunidades acessíveis para os jovens no centro de Melbourne, Austrália. Assim, fundou o Fitzroy Lions Soccer Club, que permite que as crianças joguem futebol gratuitamente. Com um objetivo partilhado de fornecer acesso ao desporto para raparigas e rapazes, a Nike estabeleceu uma parceria com os Lions desde o início da sua época de 2018 para prestar apoio através de financiamento, treinos e equipamentos e chuteiras para os dias de jogo.
Atualmente, o jogo e a competição parecem diferentes para os Fitzroy Lions, assim como para todos nós. No entanto, o desporto continua a ser uma fonte de inspiração, mostrando ao mundo o que é possível quando nos unimos.
Filmado em dezembro de 2019 em Melbourne, Austrália, assiste ao segundo episódio do "From the Grounds Up" acima e lê mais sobre as pessoas do Fitzroy Lions SC abaixo.
"O Fitzroy Lions Soccer Club é um clube de futebol único na Austrália", afirma o Abdulmalik Abdurahman, fundador do clube. "É assim que as pessoas se devem lembrar deste clube: um clube de futebol único."
É também a forma como as pessoas se devem lembrar do próprio Abdul. O Abdul nasceu na Etiópia, mas emigrou para Melbourne, Austrália, em criança. O futebol, diz ele, foi algo que lhe permitiu, por um lado, manter-se ligado à sua cultura e, por outro, encontrar algo em comum com a sua nova casa. No entanto, quando os custos se tornaram demasiado elevados, teve de desistir do futebol.
"Não conseguia pagar a inscrição. Então pensei: «Preciso de fazer alguma coisa em relação a isso»", recorda o Abdul.
E assim foi. Em 2013, o Abdul formou os Fitzroy Lions.
"Acredito que o futebol deve ser grátis e, nos Fitzroy Lions, estamos a garantir que as crianças da comunidade têm a oportunidade de praticar desporto e que são capazes de jogar", afirma o Abdul. "Sem inscrições nem nada. Não é preciso pagar para jogar."
Sete anos mais tarde, o clube não só oferece uma oportunidade para as crianças jogarem futebol, como também une as pessoas.
"Penso que este clube faz isso na perfeição. Simplesmente unir as pessoas que, depois, aprendem umas com as outras enquanto jogam futebol", refere o Abdul. "Não se trata apenas de jogar futebol todos juntos. Estão a tentar construir uma base em comum mais ampla."
"Quando estava a jogar numa equipa diferente, eu e a minha amiga éramos as únicas raparigas muçulmanas a jogar. Sentíamos que as pessoas olhavam para nós, sabem? Quando comecei a jogar futebol aqui, senti-me mais confortável dia após dia, pois as pessoas à minha volta que jogam futebol usam hijab. Sinto que quebramos um estereótipo".
Hanan
Jogadora
"O nosso treinador tenta que realizemos muitos exercícios difíceis, pois ele diz sempre: «Nunca se torna mais fácil. É isso que vos torna melhores jogadores e melhores atletas». Quando se torna mais difícil e nos apetece desistir, desafiamo-nos uns aos outros. Sim. Estou grato pelos meus colegas de equipa."
Tuji
Jogador
Esta história foi apresentada em dezembro de 2019.