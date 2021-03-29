Fitzroy Lions SC

"O Fitzroy Lions Soccer Club é um clube de futebol único na Austrália", afirma o Abdulmalik Abdurahman, fundador do clube. "É assim que as pessoas se devem lembrar deste clube: um clube de futebol único."



É também a forma como as pessoas se devem lembrar do próprio Abdul. O Abdul nasceu na Etiópia, mas emigrou para Melbourne, Austrália, em criança. O futebol, diz ele, foi algo que lhe permitiu, por um lado, manter-se ligado à sua cultura e, por outro, encontrar algo em comum com a sua nova casa. No entanto, quando os custos se tornaram demasiado elevados, teve de desistir do futebol.



"Não conseguia pagar a inscrição. Então pensei: «Preciso de fazer alguma coisa em relação a isso»", recorda o Abdul.



E assim foi. Em 2013, o Abdul formou os Fitzroy Lions.



"Acredito que o futebol deve ser grátis e, nos Fitzroy Lions, estamos a garantir que as crianças da comunidade têm a oportunidade de praticar desporto e que são capazes de jogar", afirma o Abdul. "Sem inscrições nem nada. Não é preciso pagar para jogar."



Sete anos mais tarde, o clube não só oferece uma oportunidade para as crianças jogarem futebol, como também une as pessoas.



"Penso que este clube faz isso na perfeição. Simplesmente unir as pessoas que, depois, aprendem umas com as outras enquanto jogam futebol", refere o Abdul. "Não se trata apenas de jogar futebol todos juntos. Estão a tentar construir uma base em comum mais ampla."