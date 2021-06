Na nossa série, "From the Grounds Up", apresentamos pessoas de todo o mundo que sabem que podem mudar as respetivas comunidades e o mundo através do futebol e do desporto.



Para o Abdulmalik Abdurahman, essa mudança significou criar oportunidades acessíveis para os jovens no centro de Melbourne, Austrália. Assim, fundou o Fitzroy Lions Soccer Club, que permite que as crianças joguem futebol gratuitamente. Com um objetivo partilhado de fornecer acesso ao desporto para raparigas e rapazes, a Nike estabeleceu uma parceria com os Lions desde o início da sua época de 2018 para prestar apoio através de financiamento, treinos e equipamentos e chuteiras para os dias de jogo.



Atualmente, o jogo e a competição parecem diferentes para os Fitzroy Lions, assim como para todos nós. No entanto, o desporto continua a ser uma fonte de inspiração, mostrando ao mundo o que é possível quando nos unimos.



Filmado em dezembro de 2019 em Melbourne, Austrália, assiste ao segundo episódio do "From the Grounds Up" acima e lê mais sobre as pessoas do Fitzroy Lions SC abaixo.