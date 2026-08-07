Fazer exercício durante o período. Perguntas nunca antes colocadas

Os efeitos da natação, do ioga e do excesso de exercício no período
Damos-te as boas-vindas às perguntas nunca antes colocadas, onde respondemos às perguntas para as quais sempre quiseste resposta sobre treinar de acordo com o teu ciclo menstrual.
Existem muitas dúvidas sobre o que se pode ou não fazer durante o período, incluindo como é que os pais podem ajudar as filhas com questões semelhantes. Podes encontrar as respostas abaixo.
1) Devo fazer inversões de ioga durante o período?
2) Posso nadar durante o período?
3) O exercício em excesso pode provocar ausência de menstruação?
1. Devo fazer inversões de ioga durante o período?
Deves fazer posições invertidas quando estás com o período? Esta é uma pergunta comum no mundo do ioga. Para clarificar, as inversões são poses em que o útero está completamente virado ao contrário, como no pino, na vela, na halasana e na ponte. Vamos descobrir.
Deves ou não fazer isso?
Talvez tenhas ouvido o teu instrutor de ioga dizer: "Se estiverem com o período, façam a posição de criança". Muitos praticantes de ioga acreditam que fazer posições invertidas durante a menstruação altera o fluxo natural. Isto porque a menstruação é considerada apana no ioga (apana significa que o fluxo de energia do teu corpo está a movimentar-se de forma descendente) e é uma maneira natural de desintoxicares o corpo.
Assim, deves evitar estes movimentos? Do ponto de vista fisiológico, não há problemas em fazer posições invertidas. Não existem estudos que comprovem que fazer posições invertidas durante o período é algo que deves evitar. O sangue menstrual é libertado através de contrações uterinas, por isso, fazer essas posições não irá interromper o teu fluxo nem alterar a sua direção.
No entanto, deves ir com calma. Como sempre, faz aquilo que fizer o teu corpo sentir-se bem. Os ciclos menstruais comportam-se de forma diferente de pessoa para pessoa e até mesmo de mês para mês, pelo que não há uma resposta que se adeque a toda a gente sobre se devemos ou não fazer posições invertidas. Algumas pessoas podem sentir-se zonzas, por isso, estes movimentos não são bons. Em caso de dúvida, altera a posição ou não a faças e desfruta do tempo adicional na pose de criança. Não há problema em não fazer posições invertidas durante alguns dias do mês.
2. Posso nadar durante o período?
A resposta é sim, afirmativo. Entra já na água e mergulhemos no tema.
O receio não é infundamentado
Nós compreendemos. A ideia de nadar quando estás com o período é assustadora. Se o teu fluxo é intenso, é normal que tenhas medo de fugas. No entanto, não tens de deixar de nadar em piscinas, em lagos ou no oceano durante o período. É reconfortante saber que, caso sofras uma fuga na água, não tens de te preocupar. É provável que o sangue seja rapidamente diluído na água ou neutralizado pelo tratamento químico utilizado em piscinas. É como se não tivesse acontecido nada! Embora o período não pare quando nadas, a sensação de leveza e o alongamento do corpo através dos movimentos de natação são ótimos para ajudar a aliviar as dores menstruais.
O produto de higiene íntima certo
Independentemente do que preferes usar, sejam tampões, copos menstruais, cuecas menstruais ou pensos higiénicos, queres sentir-te confiante e saber que se vão aguentar enquanto nadas. Por isso, caso optes por tampões, é melhor escolheres um que seja de absorção elevada, uma vez que a água da piscina vai tornar a absorção do sangue menstrual menos eficiente. Também sugerimos que o mudes quando saíres da água.
Se preferes copos menstruais, recomendamos que os laves e reinsiras o copo antes de entrares na piscina. Os copos funcionam tão bem quanto os tampões e devem permanecer no lugar enquanto nadas. Boas notícias para as fãs de roupa interior menstrual: existem também algumas marcas que fabricam cuecas menstruais concebidas para serem usadas por baixo da roupa de banho. Por fim, se gostas mais de usar pensos higiénicos, vais ter de repensar a tua escolha de produtos de higiene quando quiseres nadar, uma vez que os pensos não foram pensados para serem usados dentro de água.
3. O exercício em excesso pode provocar ausência de menstruação?
Talvez já tenhas ouvido falar de alguém que deixou de ter o período devido à grande quantidade de exercício praticado, mas como assim?
Quando o teu fluxo para
Achar que a ausência da menstruação pode ser provocada apenas pelo exercício em excesso é uma conceção errada. Se te alimentares o suficiente para suportar a intensidade dos treinos, então será menos provável experienciares essa irregularidade. Em última análise, isto está relacionado com a disparidade entre a energia utilizada e a energia consumida.
A frequência e o fluxo do teu período podem dar-te uma ideia sobre o que está a acontecer no interior do corpo. Se os teus treinos são demasiado exigentes e os teus ciclos menstruais são irregulares ou não ocorrem, isto pode significar que o teu corpo não está a receber o combustível necessário.
Eis como funciona: se não comeres o suficiente ou não comeres logo após o treino, podes ter problemas no teu equilíbrio de energia. Isto pode desligar os neurónios e não enviar os sinais para produzir as hormonas que colocam o teu sistema reprodutivo a funcionar, resultando numa disfunção do ciclo menstrual e na amenorreia, a ausência de período menstrual durante três ou mais ciclos consecutivos. (Estás a ter um vago flashback das aulas de biologia?)
Alimenta-te bem
Comer regularmente, não saltar refeições e ingerir alimentos integrais são a melhor forma de nos alimentarmos. Frutos secos, sementes, batidos (cheios de proteína e gorduras boas), barras de aveia, bananas, húmus e legumes são todos excelentes snacks. Adicionar cereais integrais, batata-doce, feijão e lentilhas ao jantar também é uma boa opção. Se gostas de fazer os treinos logo de manhã, porque não experimentas papas de aveia? Além disso, depois de um treino intenso, bebe um batido energético. Faz aquilo que funciona melhor para ti, mas não te esqueças de que o teu corpo precisa que te alimentes depois dos treinos.