Fazer exercício durante o período. Perguntas nunca antes colocadas

A resposta é sim, afirmativo. Entra já na água e mergulhemos no tema.

O receio não é infundamentado

Nós compreendemos. A ideia de nadar quando estás com o período é assustadora. Se o teu fluxo é intenso, é normal que tenhas medo de fugas. No entanto, não tens de deixar de nadar em piscinas, em lagos ou no oceano durante o período. É reconfortante saber que, caso sofras uma fuga na água, não tens de te preocupar. É provável que o sangue seja rapidamente diluído na água ou neutralizado pelo tratamento químico utilizado em piscinas. É como se não tivesse acontecido nada! Embora o período não pare quando nadas, a sensação de leveza e o alongamento do corpo através dos movimentos de natação são ótimos para ajudar a aliviar as dores menstruais.

O produto de higiene íntima certo

Independentemente do que preferes usar, sejam tampões, copos menstruais, cuecas menstruais ou pensos higiénicos, queres sentir-te confiante e saber que se vão aguentar enquanto nadas. Por isso, caso optes por tampões, é melhor escolheres um que seja de absorção elevada, uma vez que a água da piscina vai tornar a absorção do sangue menstrual menos eficiente. Também sugerimos que o mudes quando saíres da água.

Se preferes copos menstruais, recomendamos que os laves e reinsiras o copo antes de entrares na piscina. Os copos funcionam tão bem quanto os tampões e devem permanecer no lugar enquanto nadas. Boas notícias para as fãs de roupa interior menstrual: existem também algumas marcas que fabricam cuecas menstruais concebidas para serem usadas por baixo da roupa de banho. Por fim, se gostas mais de usar pensos higiénicos, vais ter de repensar a tua escolha de produtos de higiene quando quiseres nadar, uma vez que os pensos não foram pensados para serem usados dentro de água.