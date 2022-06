Apresentamos a equipa feminina Eyekonz de lacrosse da Filadélfia

Agora com 8 anos, a Adriana já conta com três anos de treino de lacrosse. Atraída para a modalidade pela simples razão de querer estar perto da sua irmã mais velha, sabe agora que adora estar no campo por direito próprio. "Gosto de como me exercito mais, faço uma alimentação mais saudável", afirma Adriana, enunciando as razões que a levam a adorar o Eyekonz. "É algo com que a minha treinadora me tem ajudado."



As irmãs regressam ao treino e caminham sabendo que enquanto equipa, enquanto estiverem juntas podem realizar tudo aquilo que quiserem: o campeonato estatal ou mesmo uma marcha pelas vidas das pessoas negras.



Smith olha para o campo e acena a uma jogadora mais jovem que está a correr meias-voltas com o cabelo comprido, solto e ondulado a balançar à volta da cabeça. Smith diz-lhe para amarrar o cabelo, mas a rapariga protesta, não tem um elástico de cabelo, além disso tinha feito o penteado há pouco tempo. "Ouve", diz Smith, enquanto pede um elástico emprestado a alguém na bancada e amarra o cabelo da rapariga num rabo-de-cavalo. "És uma atleta, os atletas têm de manter o cabelo afastado da cara." É ensinar com amor e rigor. Aponta o caminho que ela estava percorrer à jogadora novata de lacrosse e diz-lhe para correr a última volta a dar o seu melhor. As jogadoras do Eyekonz elevam a fasquia e depois incentivam-se umas às outras.