Está mais presente nos treinos

Durante o nosso quotidiano, é fácil perdermo-nos nos nossos próprios pensamentos, especialmente neste momento. Neste vídeo, os Nike Master Trainers Branden Collinsworth e Alex Silver-Fagan partilham as suas dicas sobre como manter a atenção e a presença, independentemente da situação. Aprende a lidar com a ansiedade, a melhorar o teu desempenho e a voltar a concentrares-te no que é realmente importante com estas estratégias simples.



O ioga e a consciência plena têm o poder de nos transportar para o presente, lembrando-nos das coisas que já temos e de quem somos. Assim, da próxima vez que sentires os teus pensamentos a transformarem-se em preocupações com o futuro ou em arrependimentos relacionados com o passado, respira e volta a concentrar-te. Os Nike Master Trainers Branden Collinsworth e Alex Silver-Fagan estão aqui para te mostrar como podes ser mais consciente durante os treinos de ioga e na vida quotidiana.