Uma entrevista com Madison Keys e Sloane Stephens 

Sloane: Cresci a jogar ténis num clube e a minha primeira experiência foi incrível. Tive o melhor treinador e ele era muito divertido. Ainda hoje digo sempre que a razão pela qual ainda jogo ténis é por causa da minha primeira experiência. Diverti-me imenso e gostava de voltar. Dizia, "Oh meu Deus. Queria mesmo ir ver o Francisco. Ele era muito divertido. Divertia-me imenso. Quero ver os meus amigos". Sinto que uma criança volta sempre à sua primeira experiência, seja no que for. Se fores jogar ténis pela primeira vez e o teu treinador não for agradável, provavelmente nunca mais vais pegar numa raquete.



O ténis deu-me tanto na minha vida. Tenho tido a possibilidade de viajar e conhecer pessoas e fazer tantas coisas incríveis que queria retribuir essa mesma oportunidade às crianças que, de uma outra forma, nunca considerariam jogar ténis. Obviamente, o ténis não é um desporto muito diversificado, por isso, ser capaz de colocar raquetes nas mãos das crianças que normalmente não [as teriam]… foi um dos grandes motivos pelos quais criei a minha fundação. Queria ter crianças que se parecessem comigo e que me vissem como um exemplo de que são capazes de jogar ténis. Mesmo que não sejas profissional e jogues na equipa da tua escola secundária, o ténis é um desporto para a vida. Quando vais a estes clubes mais antigos, vês pessoas de 85 e 90 anos a jogar. É tão incrível porque é um desporto para toda a vida e pode dar-te tanta coisa. Queria retribuir isso a outra geração e a crianças ainda mais diversificadas que, em condições normais, nem sequer pensariam em jogar ténis.



Madison: Comecei [a minha fundação] porque tinha trabalhado inicialmente com uma fundação [diferente] no passado chamada Fearlessly Girl. Era realmente importante para incutir autoconfiança e as qualidades de liderança em raparigas da escola básica e secundária. Fui a uma série de escolas, conheci as raparigas e conversei com elas e adorava fazê-lo. Quis expandir isso um pouco mais e não me focar apenas nas raparigas da escola básica e secundária, porque havia tantas mulheres da minha idade e mais velhas no mercado de trabalho que diziam: "As vossas mensagens são excelentes, mas também as queremos e precisamos delas". Também queria tornar tudo bastante acessível a outros atletas que quisessem fazer parte de uma fundação, porque criar uma fundação é um processo bastante complexo. Queria criar algo de que várias pessoas pudessem fazer parte e em que pudéssemos expandir o que estávamos a tentar fazer. Gostei da ideia da Kindness Wins porque é uma ideia bastante abrangente e permite retribuir de várias formas diferentes. Foi a melhor maneira de poder ajudar um pouco o mundo.