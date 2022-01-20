Uma entrevista com Madison Keys e Sloane Stephens 

Cara a cara: Sloane Stephens x Madison Keys
Atletas*
As tenistas percorrem os escalões superiores do desporto como rivais competitivas e amigas de longa data.
"Cara a cara" é uma série que apresenta conversas espontâneas entre atletas de elite da Nike.
A Madison Keys e a Sloane Stephens cruzaram-se pela primeira vez no circuito júnior, onde, em vez de se verem uma à outra como adversárias, se tornaram rapidamente amigas. As suas carreiras profissionais no ténis levaram-nas a trajetórias semelhantes: tornaram-se profissionais nos seus anos de adolescência e foram apelidadas de grande sensação. No entanto, a Madison e a Sloane acabaram por se estabelecer como atletas ilustres nos seus próprios termos. Para a Madison, isto significou alcançar cinco títulos e uma classificação recorde de carreira no 7.º lugar pela Women's Tennis Association. Para a Sloane, significou uma classificação recorde de carreira no 3.º lugar, bem como seis títulos, incluindo uma vitória num grande campeonato em 2017.
Embora a competição seja uma parte rotineira das suas vidas, a Sloane e a Madison admitem que são melhores como amigas do que como rivais. Ao longo de um turbilhão de vitórias importantes, derrotas desoladoras, de uma pandemia global e dos quilómetros que acumularam no circuito de torneios internacional, a sua ligação foi ficando mais forte. Ambas as atletas contam com altos e baixos em termos de lesões e sucessos, e isso, juntamente com o seu crescimento, fez das atletas especialistas em compartimentar os fatores de duelo da sua vida pessoal e profissional. Em conversa com a escritora e diretora editorial Deidre Dyer, discutem a evolução da sua relação, a sabedoria que adquiriram, as suas jornadas para o ativismo e as derrotas que tiveram de enfrentar.
Vamos começar pelo início: lembram-se da primeira vez que se conheceram? Qual foi a vossa primeira impressão uma da outra?
Madison: Quando é que nos conhecemos?
Sloane: Nem me lembro. É evidente que não foi muito memorável se não nos lembramos, mas acho que é bom sinal que nada de dramático ou traumático tenha acontecido.
Madison: Sinto que estávamos muitas vezes nos mesmos torneios.
Sloane: No ténis, estamos sempre rodeados das mesmas pessoas. Acho que foi como, "Olá, vamos ser amigas. Somos praticamente da mesma idade".
Quando passam do balneário para o court, de que forma é que a vossa dinâmica em termos de amizade muda mentalmente? O que é necessário para passarem de amigas ao modo de jogo?
Madison: Acho que não o fazemos muito bem, honestamente. [risos]
Sloane: Saio e penso, "OK, tenta dar o teu melhor".
Madison: Acho que é porque competimos ao longo de toda a nossa amizade. É muito natural que ambas saibamos que a outra quer ganhar nesse dia. E não é nada contra a nossa amizade ou a outra pessoa, é apenas desporto.
Sloane: Depois de competir há tanto tempo, sabes que alguém tem de ganhar. Sinto que no que diz respeito a amizades, especialmente no desporto e no ténis, tens de saber que não és amigo de todas as pessoas. Por isso, tens de pensar, "OK, ela é minha amiga e é assim que vou lidar com isto". Sinto que eu e a Madi recuperamos muito depressa. Jogamos e cinco minutos depois, uma de nós pergunta: "Onde vais jantar? O que vais fazer?"
De que forma é que a vossa relação cresceu ao longo dos anos?
Sloane: Sinto que crescemos uma com a outra, por isso, vimo-nos crescer enquanto seres humanos, a mudança para casas novas, a compra de mobiliário, novos namorados… passámos por muitas coisas parecidas. A Madi é obcecada por plantas, o que é muito estranho para mim e não me consigo identificar com isso, mas ela envia-me algumas fotos das plantas.
"Sinto que crescemos uma com a outra, por isso, vimo-nos crescer enquanto seres humanos, a mudança para casas novas, a compra de mobiliário, novos namorados… passámos por muitas coisas parecidas."
Sloane Stephens
Que alterações notaram no jogo uma da outra?
Madison: A Sloane sempre foi a pessoa mais rápida que já vi a jogar ténis e é incrível. Alguém faz um drop shot, piscas os olhos e ela está junto da rede. Até aos dias de hoje, ela corre para uma bola. Em juniores, ela sentia-se realmente confortável em acertar num milhão de bolas e devolver tudo. À medida que se foi tornando mais velha e esteve em digressão durante mais tempo, tornou-se muito boa a encontrar um equilíbrio entre quando deve abrandar e devolver várias bolas e quando deve ser agressiva e tentar alcançar a vitória ou apenas tentar fazer tempo. Tornou-se muito boa a encontrar esse equilíbrio no seu jogo.
Sloane: Oh meu Deus, isso é uma crítica tão boa. És muito querida. Acho que a Madison se tornou muito boa no serviço. A Madi bate com muita força e, à medida que fomos ficando mais velhas, em vez de apenas exercer força, faz muito mais uso dessas combinações, o que acho que realmente a ajudou porque o seu batimento de direita é incrível. Ao longo dos anos, desenvolveu realmente os seus padrões, o que a ajudou a ganhar torneios. É uma das melhores coisas do jogo dela, o serviço e o batimento de direita.
Como é que se apoiam uma à outra quando não estão no court?
Madison: Tivemos muitos momentos em que uma de nós estava lesionada enquanto a outra se estava a sair bem e, depois, trocávamos. Temo-nos saído bem no que toca a ajudarmo-nos uma à outra quando atravessamos momentos difíceis, sobretudo porque uma de nós já passou por algo semelhante.
Sloane: Obviamente, lesionarmo-nos é horrível. Penso que antes do US Open [2017] foi uma das únicas vezes em que estivemos lesionadas ao mesmo tempo. Fomos tentando perceber o que íamos fazer a seguir. Vamos ser capazes de jogar e competir da mesma forma? Acho que foi uma das vezes em que as nossas lesões estavam sincronizadas. Não que isso seja uma coisa boa.
Qual é a vossa mentalidade quando estão nesses períodos de recuperação e qual é a resolução que vos motiva a seguir em frente?
Madison: Acho que ambas passamos por períodos, especialmente no início, onde tudo é horrível, e ambas já tivemos a nossa dose de lesões. À medida que nos fomos tornando mais velhas, melhorámos muito no que diz respeito a recuperar rapidamente e a pensar: "O que vou fazer para corrigir esta situação e evitar que volte a acontecer?" Ambas nos saímos muito bem em sermos extremamente preocupadas enquanto estamos lesionadas e encontrar novas coisas em que tenhamos interesse. A Sloane teve resultados incríveis na escola. Eu não fui tão proativa. Limitei-me a comprar um monte de plantas e passei o tempo todo a colocar as coisas na terra. A Sloane acabou de terminar os estudos e, depois, continuou a terminar os estudos. Já no meu caso, pensava "Vou comprar mais móveis e plantas".
Sloane: Não adoro estar lesionada, mas sinto que tiro o maior partido do meu tempo e preencho-o com coisas que normalmente não poderia fazer. Fiquei lesionada durante todo o ano. Pude ir a casamentos no verão. Pude fazer coisas na primavera só porque tinha lesões estranhas. Tenho de tirar o máximo partido. Obviamente, há um período de provavelmente uma semana a 10 dias em que te sentes muito em baixo, deprimida e chateada por causa disso. Depois ultrapassas isso e pensas, "O que vou fazer agora?" Sinto que durante todos esses momentos de "o que vou fazer agora" tentei ser o mais produtiva possível, quer se tratasse de férias irrealistas ou de visitar amigos e familiares.
"Temo-nos saído bem no que toca a ajudarmo-nos uma à outra quando atravessamos momentos difíceis, sobretudo porque uma de nós já passou por algo semelhante."
Madison Keys
Há já alguns anos que estão em digressão. Que tipo de conselhos dariam às jogadoras mais novas que se estão a juntar agora ao circuito da digressão?
Madison: Divirtam-se e não levem nada demasiado a sério. Existem muitas vitórias e derrotas num ano e se ficares demasiado preocupada com elas, acabas por enlouquecer. Lembra-te de que tens uma longa carreira pela frente e o que pensas que será a tua pior derrota de sempre, provavelmente não o é, e o que pensas que será a tua melhor vitória de sempre, provavelmente também não o é. Mantém tudo em perspetiva.
Sloane: Precisamente o que a Madi disse. Pensas "Perdi cinco partidas seguidas". Penso "Não, eu consigo fazer pior que isso". O passo seguinte é [perder] oito partidas seguidas. Depois, ganhas um campeonato e perdes 10 partidas consecutivas. É como uma roda de hamster. Só tens de continuar. Quando começas a perceber como funciona, começa a ser um pouco mais fácil de aceitar. Pensa nisto: só uma pessoa pode ganhar um torneio principal, mas... quantas pessoas participam?
Madison: 128.
Sloane: Exato. Só uma dessas pessoas vai ganhar. Se chegares aos últimos quatro, estás a fazer algo bem. Se chegares aos últimos dois, ainda melhor. Penso que ao ver isto desta forma e pensar, "ninguém vai ganhar todas as semanas" coloca as coisas em perspetiva.
A sociedade está num momento de inquietação. Além da pandemia, estamos a viver um despertar cívico e um novo capítulo na igualdade racial e na justiça social. Ambas utilizaram as vossas plataformas para falar sobre esta luta e mostrar apoio. Por que motivo é importante para vocês falar sobre estes tópicos?
Sloane: É importante que as pessoas utilizem as suas plataformas porque há tanta educação envolvida na desigualdade racial. Veem-se muitas celebridades e influenciadores a utilizar as suas plataformas para educar as pessoas. Estou a aprender muitas coisas que nem sabia ou que se calhar a Madi não sabia ao ver as histórias [no Instagram] das pessoas e as coisas que partilham. Seres capaz de ler estas coisas e educares-te pode ajudar-te a ver algo de um ponto de vista diferente. Percorremos um longo caminho porque as pessoas [originalmente] queriam apenas ficar bonitas no Instagram. Agora, vemos uma espécie de mudança para assuntos mais educativos e importantes, como ir votar.
Madison: Além disso, foi tudo mais intenso porque estamos numa pandemia. Já estávamos stressados e frustrados e sentíamos muita ansiedade e tudo isso foi direcionado para o início deste movimento gigante que vemos agora. Estávamos todos tão em sintonia uns com os outros que chegámos a um ponto em que estávamos fartos. Foi a primeira vez que vi um grupo grande de pessoas a dizer: "Esta é a última vez que quero ver isto e vou fazer algo de forma ativa em relação a isto". Muitas pessoas querem apenas fazer a sua parte. Ao defenderem e falarem sobre algo em que acreditam, sentem que pode ser isso que leva a que não vejamos este tipo de coisas a acontecer outra vez.
Madison, fundaste a Kindness Wins, uma iniciativa que é dedicada a elevar a bondade e a empatia dentro e fora do court. Sloane, com a Sloane Stephens Foundation, estás a investir na educação, na formação e nos recursos comunitários para a próxima geração. Além disso, ambas estão no WTA Players Council como defensoras das vossas colegas jogadoras. Onde é que a vossa paixão pela filantropia e pela retribuição teve origem?
Sloane: Cresci a jogar ténis num clube e a minha primeira experiência foi incrível. Tive o melhor treinador e ele era muito divertido. Ainda hoje digo sempre que a razão pela qual ainda jogo ténis é por causa da minha primeira experiência. Diverti-me imenso e gostava de voltar. Dizia, "Oh meu Deus. Queria mesmo ir ver o Francisco. Ele era muito divertido. Divertia-me imenso. Quero ver os meus amigos". Sinto que uma criança volta sempre à sua primeira experiência, seja no que for. Se fores jogar ténis pela primeira vez e o teu treinador não for agradável, provavelmente nunca mais vais pegar numa raquete.
O ténis deu-me tanto na minha vida. Tenho tido a possibilidade de viajar e conhecer pessoas e fazer tantas coisas incríveis que queria retribuir essa mesma oportunidade às crianças que, de uma outra forma, nunca considerariam jogar ténis. Obviamente, o ténis não é um desporto muito diversificado, por isso, ser capaz de colocar raquetes nas mãos das crianças que normalmente não [as teriam]… foi um dos grandes motivos pelos quais criei a minha fundação. Queria ter crianças que se parecessem comigo e que me vissem como um exemplo de que são capazes de jogar ténis. Mesmo que não sejas profissional e jogues na equipa da tua escola secundária, o ténis é um desporto para a vida. Quando vais a estes clubes mais antigos, vês pessoas de 85 e 90 anos a jogar. É tão incrível porque é um desporto para toda a vida e pode dar-te tanta coisa. Queria retribuir isso a outra geração e a crianças ainda mais diversificadas que, em condições normais, nem sequer pensariam em jogar ténis.
Madison: Comecei [a minha fundação] porque tinha trabalhado inicialmente com uma fundação [diferente] no passado chamada Fearlessly Girl. Era realmente importante para incutir autoconfiança e as qualidades de liderança em raparigas da escola básica e secundária. Fui a uma série de escolas, conheci as raparigas e conversei com elas e adorava fazê-lo. Quis expandir isso um pouco mais e não me focar apenas nas raparigas da escola básica e secundária, porque havia tantas mulheres da minha idade e mais velhas no mercado de trabalho que diziam: "As vossas mensagens são excelentes, mas também as queremos e precisamos delas". Também queria tornar tudo bastante acessível a outros atletas que quisessem fazer parte de uma fundação, porque criar uma fundação é um processo bastante complexo. Queria criar algo de que várias pessoas pudessem fazer parte e em que pudéssemos expandir o que estávamos a tentar fazer. Gostei da ideia da Kindness Wins porque é uma ideia bastante abrangente e permite retribuir de várias formas diferentes. Foi a melhor maneira de poder ajudar um pouco o mundo.
"Queria retribuir isso a outra geração e a crianças ainda mais diversificadas que, em condições normais, nem sequer pensariam em jogar ténis."
Sloane Stephens
O ténis tem estado na liderança no que diz respeito à igualdade salarial de género. Como se sentem por terem começado as vossas carreiras com essas bases já delineadas e colocadas em prática?
Madison: Ambas nos sentimos muito afortunadas por muito do trabalho já ter sido feito. Somos muito gratas à Billie [Jean King] e à Venus [Williams] por fazerem tudo o que têm feito por nós. Se não o tivessem feito, definitivamente não estaríamos na posição em que estamos agora. Continuamos a lutar por mais igualdade e para que esta seja aceite e celebrada. Por isso, ainda há trabalho a fazer, mas estamos numa ótima posição para dizer: "Já a temos, mas podemos fazer ainda mais" ou "podia haver mais igualdade", ou, "mais pessoas podiam estar empolgadas com isto"!
Sloane: Sim, definitivamente. Sinto que aprendemos muito com o Conselho [WTA Players Council]. Já é difícil ser mulher, não nos sentirmos iguais e não recebermos o mesmo salário que os homens.
Acho que é uma coisa contínua. Nunca dizemos: "Sentimo-nos muito bem onde estamos". Estamos sempre a tentar fazer melhor. Estamos sempre a lutar mais. Queremos sempre mais. Penso que essa é uma grande parte de integrar o Conselho: lutar pelas pessoas que normalmente não estão em posição de dizer: "Deixem-me analisar isto". Sabem que querem mais e a nossa função é tentar obter isso para elas. Por isso, trata-se sempre de tentar fazer melhor e lutar por mais e de garantir que tudo o que obtemos tem por base a igualdade.
Texto: Deidre Dyer
Ilustração: Sarah Maxwell
Escrito em: outubro de 2020