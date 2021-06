Como Jordin Canada e Jrue Holiday lutaram por justiça enquanto viviam numa bolha de confinamento

Jrue, a tua mãe [Toya Holiday, das Arizona State Sun Devils] foi uma estrela do basquetebol. A tua mulher [Lauren Holiday, da Seleção Nacional dos EUA] vai entrar no Salão da Fama do futebol. O que é que elas te ensinaram que tenhas trazido para a bolha?

Jrue: Para ser sincero, elas ensinaram-me a ser forte. Como dizias, as nossas experiências na bolha foram completamente diferentes. Foi isso que eu sempre aprendi, especialmente com a minha mãe, que fez parte da primeira liga feminina que fechou. A ela restava-lhe ir para o estrangeiro ou arranjar emprego como professora, que foi o que ela decidiu fazer. Teve de tomar decisões importantes e de lutar pelas coisas. O mesmo acontece com a minha mulher. No futebol, elas recebem menos do que os homens.



E a minha mulher quase nunca perdeu. Só em 2011, em que ficaram em segundo lugar no Campeonato do Mundo. Tem duas medalhas de ouro olímpicas e uma medalha de ouro do Campeonato do Mundo de 2015. É uma das melhores de sempre. Por isso, para as mulheres, não obterem o reconhecimento que merecem é algo que dói. É o caso das mulheres da minha família, como a minha irmã, que jogou contigo. E quanto às pessoas que dizem que o talento ou o conjunto de competências são diferentes, é porque não veem. Para começar, as mulheres jogam com muito mais afinco do que os homens, e o conjunto de competências que têm é do mais alto nível. Vocês treinam muito mais do que a maioria dos homens que eu conheço, sem chorar e sem se queixarem, e jogam duro. É algo que percebo ao ver a minha mulher e que aprendi com a minha mãe. Até que ponto podem ser fortes e determinadas. Elas tiveram sempre de lutar, tiveram sempre de mostrar o que valiam.