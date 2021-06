Encontrar o verdadeiro eu em 8 rodas

Estará a patinagem de volta? Coloca esta pergunta ao grupo de patinadoras destemidas, que praticam há anos técnicas de rexing, dipping e rotações em Long Beach, na Califórnia, e vão dizer-te que a modalidade nunca desapareceu. A atual crise global é que fez com que mais pessoas a começassem a praticar. "Sendo que apenas estão permitidos deportos ao ar livre, muitas pessoas olharam para a patinagem como uma oportunidade de aprender algo novo, sair à rua ou descobrir a liberdade que não conseguiam ter durante o confinamento", afirma Kiana, que se encontra regularmente com este grupo de atletas para desafiar coletivamente os limites da modalidade (e do estilo). Uma vez que muitos ringues de patinagem e espaços interiores estão encerrados, esta equipa de patinadoras pratica nas ruas e na sua própria rampa adornada em arco-íris no pátio.



No entanto, os pátios e os passeios onde o grupo de amigas pratica regularmente patinagem representam apenas uma fração de seu alcance. Online, a comunidade cresceu e agora inclui patinadores de todo o mundo. Através de videochamadas e das redes sociais, mantêm-se em contacto, aprendem novos truques, melhoram os movimentos e apoiam-se mutuamente com a missão de promover a positividade corporal e de género, a inclusão e a confiança em todo o mundo. Para todos eles, a modalidade é um porto seguro para as pessoas que sentem que não representam a definição tradicional do que significa ser ou parecer um atleta. "Consigo mostrar o meu afeto por outras patinadoras ao encorajá-las e incentivá-las", afirma a patinadora Jes. "Mostrar afeto é mostrar inclusão: acolher as pessoas de coração e braços abertos ajuda-as a sentirem-se bem-vindas." Algumas patinadoras do grupo lembram-se das vezes em que eram humilhadas durante a infância quando caíam de patins, mas o seu regresso à patinagem enquanto adultas ajudou a afastar esses dias traumáticos. "Em vez de ser motivo de riso, sou aplaudida", afirma Jes.