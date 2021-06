Em boa companhia: Harlem Honeys & Bears 

Num pequeno cul-de-sac da rua West 135th em Harlem, umas dúzias de autoproclamados "veteranos" de máscara e fatos de treino vermelhos a condizer cumprimentam-se uns aos outros com toques de cotovelo em vez de abraços. Pela primeira vez em meses, encontraram-se em frente ao centro recreativo de Hansborough, conhecido pelos mesmos como simplesmente "The Bathhouse". No seu deslumbrante natatório em mosaico, estas mulheres e estes homens praticavam os seus movimentos e pontapés tipo ballet enquanto parte dos Harlem Honeys & Bears, uma equipa de natação sincronizada de membros da terceira idade que agita as marés desde 1979. O nome da equipa foi inspirado na gíria do final dos anos 70, segundo Rasheedah Ali, membro da equipa. "Havia homens e mulheres, as mulheres eram as «honeys» (mel); e os ursos («bears») adoram mel! Assim, criaram o nome Harlem Honeys & Bears", afirma, referindo-se aos membros fundadores da equipa.



Alguns membros da equipa nadaram toda a sua vida, não obstante as piscinas segregadas. Outros não ultrapassaram o medo da água até chegarem aos 60 anos. Juntos, ganharam prémios, superaram doenças crónicas, formaram amizades e, talvez mais importante, partilharam a sua paixão e as suas capacidades com a comunidade em geral através de um programa de natação para jovens. "A recompensa enquanto treinador é ver estes rapazes e estas raparigas a deslizar pela água sem o menor esforço", afirma Luther Gales, presidente da equipa. Numa altura em que os estudos mostram que os jovens negros têm, estatisticamente, maior probabilidade de serem vítimas de morte acidental por afogamento, os Harlem Honeys & Bears estão a fazer mais do que partilhar o dom do desporto. Estão a salvar vidas.