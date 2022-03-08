Em boa companhia: inimigas no ringue, amigas fora do ringue 

Gong Jin: A forma masculina de lutar foca-se mais na força e na resistência. No caso das mulheres, carateriza-se pela técnica, a precisão e a estratégia certa. Num grupo com vários rapazes, sinto que tenho algo a provar a mim mesma. Queria treinar com outras mulheres, mas na altura não havia um sítio onde pudéssemos praticar. Foi assim que começou.

Han Beiying: Não há muitos ginásios de boxe para mulheres na China e, na verdade, penso que eramos o único quando começámos. É um local seguro para praticarmos onde não temos de nos preocupar com o facto de os socos serem demasiado pesados.

Zhong Zheng: Gosto da privacidade do treino em aulas pequenas com as minhas amigas mais próximas, bem como do nível elevado de orientação com mulheres que compreendem o que sentes.