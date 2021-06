Em boa companhia: inimigas no ringue, amigas fora do ringue 

O que é que praticar boxe com este clube vos ensinou?

Han Beiying: Ensinou-me sobre trabalho em equipa e tolerância. Apesar de estar só uma mulher no ringue, tens uma treinadora e companheiras a treinar contigo. Na verdade, é um desporto de equipa. É realmente assustador quando vês um soco a vir em direção ao teu rosto, mas com a prática e o trabalho em equipa, aprendes a dar o soco perfeito.



Gong Jin: Ensinou-me a ser corajosa e a tornar-me independente. O boxe não é uma questão de iniciar uma luta, mas sim de seres capaz de te defender.



Zhong Zheng: No início, quando tinha combates, ficava nervosa e só me importava com ganhar. Mas, à medida que o tempo foi passando, aprendi que [o boxe] se relaciona mais com mostrar respeito ao meu rival, ao aplicar todas as competências que aprendi com o treino e com as minhas colegas de equipa, e com dar o meu melhor.