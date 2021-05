Em boa companhia: o campo de jogos é o nosso verdadeiro lar

Estamos de volta ao campo e o jogo aquece. As suas vozes atravessam o campo tão depressa quanto os seus passes.



"Ele não quer lançar!"



"Ataca o cesto!"



"Como é que é ser tão baixo?"



"Aqui estás, mostra-nos como se faz!"



Os jogadores em campos vizinhos param os seus próprios jogos e reúnem-se para ver de perto as jogadas de nível profissional da equipa. A admiração dos espetadores pelas suas capacidades é a prova de que, através do basquetebol, estes homens tornaram-se heróis locais.



A série de jogos de 11 pontos termina a 4-3, com a equipa de Sebit a ganhar. Enquanto MVP do jogo, Sebit passa alguns minutos a dar indicações a algumas crianças que os estiveram a ver a jogar.



Depois, a equipa dirige-se para a praia para se refrescar com a famosa brisa de Fremantle, conhecida localmente como "Freo Doctor", porque o ar puro do mar proporciona alívio ao calor de verão da Austrália. Na areia, com o "Freo Doctor" ao seu redor, correm para as ondas, uns atrás dos outros, acotovelando-se uns aos outros e caindo enquanto riem.