Em boa companhia: o campo de jogos é o nosso verdadeiro lar

Sebit: Afasta todo o ruído exterior. Nada mais importa quando nos juntamos. Porque o basquetebol é o tipo de desporto em que precisas de coesão, todos precisam de estar em sintonia para triunfarem. Discutimos uns com os outros, mas depois avançamos para a próxima jogada. É um trabalho em equipa. Tudo isso torna a amizade um pouco mais forte.



Ngor: Sinto o amor. Sinto uma boa energia. Sinto um grande apoio por fazer parte deste grupo, porque nós realmente apoiamo-nos uns aos outros onde quer que estejamos.



Chuatwech: É como uma família. Tens um problema? Podes falar com qualquer membro do grupo. Durante os jogos, existem obviamente confrontos e não queres perder. Mas o basquetebol é um desporto de equipa, tens de pôr as diferenças de lado. Através disso, trabalhamos a resolução de problemas, porque discutimos o que fazer.