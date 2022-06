Novos ídolos

BEN: Qual é a vitória que consideras mais memorável?

DYLAN: Acho que a minha vitória mais memorável foi quando competi no Open da Austrália. A primeira aconteceu em 2014 e estavam lá não mais do que quatro pessoas. Duas delas eram os meus pais. Depois, em 2018, tive a oportunidade de jogar na Rod Laver Arena, que é o court principal do Open da Austrália. Estavam mais de dez mil pessoas lá. Milhões de pessoas a ver pela televisão.

A melhor parte foi que, nestes grandes courts principais, existem lugares para pessoas com deficiência. Pelas minhas contas, deviam estar lá cerca de quinhentas crianças em cadeiras de rodas. Nunca vi tantas crianças em cadeiras de rodas num único local e isso tocou-me profundamente. Sabes porquê? Porque, quando era mais pequeno, os atletas com deficiência nunca tiveram essa experiência. Isto foi algo com que sonhei desde miúdo, mas que nunca pensei que acontecesse.

As pessoas querem assistir a partidas de ténis em cadeira de rodas porque se trata de um desporto de elite, mas também porque se estão a mudar as perceções das gerações de atletas mais jovens como tu. Quero que ganhes em Wimbledon, no court principal, com 15 000 pessoas a assistir. Milhões de pessoas a ver na BBC. Como é que isso te iria fazer sentir?