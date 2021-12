O que é o autocuidado e como praticá-lo, de acordo com a Dra. Theresa Melito-Conners

As bombas de banho e as máscaras faciais podem ser muito agradáveis no momento, mas são apenas uma vertente superficial dos cuidados pessoais. "As pessoas têm necessidades em termos de corpo, mente e alma das quais nem sequer têm consciência", afirma Theresa Melito-Conners, doutorada, e está na altura de as darmos a conhecer. Theresa descobriu os cuidados pessoais depois de quase ter entrado em exaustão num emprego, decidiu fazer um doutoramento sobre este tema e depois lançou o website "Dr. MC's Self-Care Cabaret". Neste episódio, ela mostra à anfitriã Jaclyn Byrer as dez coisas que são essenciais para impulsionar o nosso próprio bem-estar e a felicidade. Estabelece também uma conversa franca sobre a definição de limites entre o nosso trabalho e as nossas vidas pessoais e sobre como preparar a próxima geração para o sucesso nos cuidados pessoais. Bónus: a Dra. MC acompanha-nos numa das suas famosas meditações orientadas, para que possas experienciar como até as mudanças mais simples podem ter um grande impacto.