O que é o autocuidado e como praticá-lo, de acordo com a Dra. Theresa Melito-Conners

Trained Podcast: domina os teus cuidados pessoais com a Dra. MC
Orientação
Os cuidados pessoais não se resumem apenas a mimares-te. Inclui também dar prioridade a todas as tuas necessidades: corpo, mente e alma. A Dra. MC diz-nos como.
Trained é um podcast que explora as novidades do fitness holístico.
As bombas de banho e as máscaras faciais podem ser muito agradáveis no momento, mas são apenas uma vertente superficial dos cuidados pessoais. "As pessoas têm necessidades em termos de corpo, mente e alma das quais nem sequer têm consciência", afirma Theresa Melito-Conners, doutorada, e está na altura de as darmos a conhecer. Theresa descobriu os cuidados pessoais depois de quase ter entrado em exaustão num emprego, decidiu fazer um doutoramento sobre este tema e depois lançou o website "Dr. MC's Self-Care Cabaret". Neste episódio, ela mostra à anfitriã Jaclyn Byrer as dez coisas que são essenciais para impulsionar o nosso próprio bem-estar e a felicidade. Estabelece também uma conversa franca sobre a definição de limites entre o nosso trabalho e as nossas vidas pessoais e sobre como preparar a próxima geração para o sucesso nos cuidados pessoais. Bónus: a Dra. MC acompanha-nos numa das suas famosas meditações orientadas, para que possas experienciar como até as mudanças mais simples podem ter um grande impacto.
"Não há problema em começar por coisas pequenas. Mesmo uma pequena mudança ou uma pequena melhoria pode ter um grande impacto ao longo do tempo."
Theresa Melito-Conners
Doutorada, especialista em cuidados pessoais e fundadora do website Dr. MC's Self-Care Cabaret
Tens alguma questão sobre mentalidade, movimento, nutrição, recuperação ou sono? Tens sugestões de convidados ou tópicos? Envia um e-mail a Jaclyn para trained@nike.com e ela verá o que pode fazer.