Dorme melhor esta noite para correres melhor amanhã

Podes não ser um corredor profissional, mas, ainda assim, passas um terço do teu dia a treinar. Se não for o teu caso, devias pensar nisso.



Dormir sete a nove horas é a tua derradeira ferramenta de treino, a oportunidade de recarregares as tuas baterias para um melhor desempenho, afirma Cheri Mah, licenciada em Medicina, cientista e médica no UCSF Human Performance Center e membro do Nike Performance Council que se especializa em sono e desempenho de atletas de elite. "Podes recarregar as tuas baterias a 60% com seis horas de descanso e entrar em ação bem mais depressa", afirma a Dra. Mah. "Por outro lado, podes recarregá-las a 80, 90 ou 100% todas as noites e ver aquilo de que és realmente capaz."



Se te privares dessas horas de sono, tudo descamba, explica a Mah. Os exemplos que aponta:



1. A tua mente não se vai sentir tão atenta. Ficar acordado 24 horas seguidas produz um défice cognitivo e motor equivalente a uma concentração de álcool no sangue de, aproximadamente, 10%, superior ao limite legal permitido para conduzir.



2. Podes adoecer. Dormir continuamente seis horas ou menos faz com que tenhas quatro vezes mais probabilidade de apanhar uma constipação comum do que se dormires sete ou mais horas.



3. Podes engordar. A privação crónica de horas de sono altera a leptina e a grelina, as hormonas que regulam a fome e podem fazer com que tenhas maior tendência a ingerir alimentos ricos em gorduras saturadas e açúcar.



No entanto, há uma revelação talvez ainda pior para os atletas e que resulta de uma investigação recente da Mah, que sugere que dormir menos do que o suficiente durante vários dias seguidos pode alterar o teu padrão de coordenação e a tua biomecânica. "Obviamente, isto tem consequências ao nível do desempenho, mas a outra potencial implicação é que estas pessoas podem ter maior propensão a sofrer lesões no futuro", afirma.



Considerando tudo isto, por que motivo 70% dos americanos em idade adulta não dormem, todas as noites, a quantidade de horas recomendada? Porque, tal como arranjar tempo para fazer exercício de forma regular ou comer da melhor forma possível, garantir uma boa noite de sono é difícil, explica a Mah.