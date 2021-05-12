Novos ícones: Dina Asher-Smith

Como é que o desporto inspirou uma mudança na forma como vês o teu corpo?



DINA ASHER-SMITH: O desporto definiu sempre a forma como vejo o meu corpo. Quer tenha superado as minhas próprias expetativas ou quer tenha quebrado um recorde, é daí que vem o meu sentimento de orgulho. Mas quando saio do mundo do desporto e falo com jovens raparigas, percebo: "Oh, não! O seu sentimento de orgulho vem de outros lugares." Elas comparam os seus corpos e isso pode trazer ansiedades.