Novos ícones
Dina Asher-Smith
Peito. Cãibras. Períodos. Tópicos tabu? Não para a Dina Asher-Smith. Vê como ela está a mudar o rumo das conversas para a próxima geração de atletas femininas.
Desde cedo na sua carreira, a velocista Dina Asher-Smith aprendeu a deixar de perseguir o inatingível. Agora, esta velocista campeã mundial está a quebrar mais do que recordes: está a romper com perceções antigas sobre o que é ser uma mulher no desporto ao falar sobre os assuntos que as mulheres costumavam sussurrar. Sentámo-nos com a Dina para discutir o seu desejo de se tornar um novo tipo de modelo a seguir, um que ela desejava poder ter tido enquanto jovem rapariga.
Como é que o desporto inspirou uma mudança na forma como vês o teu corpo?
DINA ASHER-SMITH: O desporto definiu sempre a forma como vejo o meu corpo. Quer tenha superado as minhas próprias expetativas ou quer tenha quebrado um recorde, é daí que vem o meu sentimento de orgulho. Mas quando saio do mundo do desporto e falo com jovens raparigas, percebo: "Oh, não! O seu sentimento de orgulho vem de outros lugares." Elas comparam os seus corpos e isso pode trazer ansiedades.
"O desporto definiu sempre a forma como vejo o meu corpo."
– Dina Asher-Smith
Existe a perceção de que, para seres atleta, precisas de ser esta versão perfeita de ti mesma. Que tipo de conselho podes dar às mulheres que acreditam nessa perceção?
DINA: Incentivaria sempre as pessoas a simplesmente deixarem de perseguir a perfeição. Eu perseguiria a excelência. Perseguiria tentar ser brilhante. Não fiques em baixo se não encaixares num modelo da perfeição. Podes ser fenomenal sem seres perfeita.
"Não fiques em baixo se não encaixares num modelo da perfeição. Podes ser fenomenal sem seres perfeita."
– Dina Asher-Smith
Por que motivo é importante para ti falar sobre coisas como peito, cãibras e períodos, especialmente com mulheres mais jovens?
DINA: Quando entrei no mundo do desporto de elite, era uma daquelas coisas que não era falada. Quando falo com jovens raparigas sobre as minhas experiências, uma das perguntas importantes que mais vezes me fazem é acerca dos sutiãs de desporto, passar pela puberdade e participar num estilo de vida desportivo. É importante que sejamos honestos em relação a estes assuntos.
"É importante que sejamos honestos em relação a estes assuntos."
– Dina Asher-Smith
Se pudesses partilhar algumas coisas com as jovens raparigas sobre o que significa realmente ser uma atleta feminina, o que seria?
DINA: Diria que é muito divertido. Deu-me tanta confiança. Esforcei-me de formas que nem pensei serem possíveis. Podes ser brilhante em qualquer coisa em que te foques. Mas penso que o desporto é uma forma fantástica de o poderes experimentar em tempo real. Podes redefinir-te a ti mesma todos os dias.
"Podes ser brilhante em qualquer coisa em que te foques."
– Dina Asher-Smith
Diretora: Ruth Ossai @ruthossaistudio
Fotógrafa: Sophie Jones @sophographylondon