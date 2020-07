Será uma dieta vegan sustentável para corredores?

A maioria de atletas está extremamente consciente do que ingere. Não só porque os alimentos errados podem levar a percalços gástricos a meio do treino, como também porque os alimentos certos podem impulsionar os recordes pessoais e uma recuperação mais rápida. Existem muitas opiniões sobre a possibilidade de as plantas fornecerem proteínas para a recuperação muscular e uma dieta sem carne poder reforçar a energia para determinados exercícios. Um estudo publicado no Journal of the International Society of Sports Nutrition apresentou uma descoberta importante: uma dieta vegan não tem efeitos negativos no desempenho.