Porque deves complementar a tua rotina com treino primitivo

Um tronco mais forte

Todos sabemos que um tronco forte pode ajudar a proporcionar mais potência e estabilidade para realizar todas as atividades que fazemos: correr, ciclismo, transportar as compras, etc.

Contudo, caso exercícios como pranchas, entre outros, se estejam a tornar aborrecidos, muitos movimentos primitivos são ideais para te focares nos músculos mais pequenos e pouco utilizados de uma forma diferente, afirma a Nike Trainer Kirsty Godso, que incorpora movimentos primitivos nos seus treinos de HIIT. Buxton explica: "Quando estás de gatas e levantas a mão e o pé opostos para te movimentares para a frente em posição de caranguejo ou rodas lentamente em posição sentada, tens de ativar os músculos estabilizadores do tronco para manteres o corpo reto".

As posições isométricas estilo QMT, em que manténs uma determinada posição durante algum tempo, também podem ser ótimas para fortalecer o tronco, afirma Godso. Um dos seus favoritos: a posição do urso, em que te encontras numa posição quadrúpede e levantas ligeiramente os joelhos do chão. Estudos demonstram que este movimento envolve o rectus abdominis (os músculos abdominais do "six-pack"), os oblíquos externos e os músculos inferiores das costas, que protegem a coluna durante o exercício. Tenta manter esta posição pelo menos 30 segundos de cada vez, afirma Godso.