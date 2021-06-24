Porque deves complementar a tua rotina com treino primitivo

Um cão a andar só com as patas traseiras: hilariante (e vale ouro nas redes sociais). Um adulto a gatinhar? Não é tão engraçado, mas é surpreendentemente benéfico. Explicamos porquê.

A forma como os nossos amigos de quatro patas e os bebés se movem chama-se "treino de movimentos quadrúpedes" (quadrupedal movement training – QMT), ou "movimento primitivo", e é tão antiga como a evolução humana. O estilo de treino inclui muito mais do que gatinhar, com exercícios como pranchas à urso, caminhar como um caranguejo, lagartas e posição de escorpião a atacar (podes vê-los todos no YouTube). Conheces a posição de cão invertido ou os saltos de sapo? Também contam como QMT. (Reparaste que todos têm o nome de um animal? Não é uma coincidência.)

Todos estes exercícios exigem que te movimentes de gatas, algo que obviamente não fazemos regularmente. Embora possa parecer ou fazer-nos sentir ridículos, treinar desta forma pode ter algumas vantagens importantes. Como: