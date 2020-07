Dicas de alimentação saudável para corredores que realmente funcionam

Se comermos melhor de forma consistente, sentimo-nos bem. Todos sabemos por experiência que isto é verdade.



Mas também há provas que o sustentam: uma boa nutrição pode causar mudanças positivas no nosso corpo a um nível microscópico. Os nutrientes dos alimentos que comemos alimentam as nossas mitocôndrias, os motores internos das nossas células. Essas mitocôndrias fornecem energia para todas as funções do nosso corpo, incluindo a respiração, a produção de hormonas essenciais e a flexão dos nossos músculos. "Quanto melhor for a qualidade dos alimentos, mais energia fornecemos", afirma Brian St. Pierre, RD, diretor de nutrição na Precision Nutrition, uma empresa de formação em bem-estar para atletas profissionais e amadores.



"Comer frutos inteiros, vegetais, proteínas e alimentos minimamente processados pode ajudar a melhorar o nosso estado de espírito, aumentar a nossa energia e melhorar o sono e a recuperação", afirma St. Pierre. "A longo prazo, todas essas coisas ajudam-nos a tornarmo-nos melhores corredores."



Embora isto pareça evidente, uma das principais razões pelas quais não comemos desta forma é porque visamos a perfeição. "As pessoas adotam uma abordagem rígida de tudo ou nada nas suas dietas", afirma St. Pierre. "Então, acabam por desistir porque não é sustentável." O que é sustentável: pequenas mudanças saudáveis que se tornam facilmente hábitos.



"Vê a tua dieta como um contínuo", diz St. Pierre. "Isto significa perguntares-te que escolhas nutricionais posso fazer que sejam um pouco melhores do que as atuais?” Pode ser beber um pouco menos de refrigerantes por dia ou trocar uma bolacha ao almoço por uma peça de fruta. És tu que fazes os ajustes, diz St. Pierre, e voltas a colocar a mesma pergunta semana após semana.



"Sem te aperceberes, fizeste uma transformação enorme na tua dieta", refere, uma transformação que não seria possível de um dia para o outro.