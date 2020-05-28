Aprende a definir micro-objetivos
Orientação e nutrição
Por Betina Gozo
Como transformar os teus grandes sonhos em tarefas práticas e alcançáveis.
Todos nós já definimos objetivos. Defini-los é a parte mais fácil, pois sonhar em grande pode ser muito divertido. No entanto, dar seguimento a esses sonhos para os materializar é a parte difícil.
O meu conselho é dividir o grande objetivo em micro-objetivos mais específicos e viáveis.
Por exemplo, alguns clientes dizem-me que o seu objetivo é ficar em forma. Esse é um objetivo geral fantástico. Contudo, é fácil adiar o início desse objetivo para amanhã, pois não existe um prazo nem um método quantitativo de medição do progresso ou falta do mesmo.
Assim, partindo daí, peço aos clientes para serem mais específicos. "Quero ficar em forma, portanto, vou começar a treinar." Ok, melhor, mas ainda não é específico o suficiente.
"Qual é o objetivo em menor escala em que consegues dividir o teu objetivo geral?"
Betina Gozo
"Quero ficar em forma, por isso, vou começar a fazer três treinos por semana durante o próximo mês." Ora aí está um objetivo alcançável.
Por outro lado, talvez digas que o teu objetivo é tentar comer de forma mais saudável. Dito dessa forma, é muito vago e parece quase demasiado para alcançar.
Quais são as etapas essenciais que poderias seguir para te ajudar a alcançar esse grande objetivo? Faz dessas etapas os teus micro-objetivos.
Transforma isso em "Vou cortar os refrigerantes da minha dieta esta semana". Quem sabe até "Esta semana, vou substituir o meu snack noturno de gomas por uma peça de fruta". Garanto que, se disseres a ti mesmo "Não posso comer gomas de ursinhos", vais sentir-te miserável. Isso é uma restrição e não um objetivo. Em vez disso, considera que isso é algo que estarás a fazer como meio para alcançar o grande objetivo.
Se continuares a cumprir os teus micro-objetivos, sejam eles treinar três vezes por semana ou substituir doces por fruta, tenho a certeza de que vais ver grandes resultados.