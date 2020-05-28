Aprende a definir micro-objetivos

Todos nós já definimos objetivos. Defini-los é a parte mais fácil, pois sonhar em grande pode ser muito divertido. No entanto, dar seguimento a esses sonhos para os materializar é a parte difícil.

O meu conselho é dividir o grande objetivo em micro-objetivos mais específicos e viáveis.

Por exemplo, alguns clientes dizem-me que o seu objetivo é ficar em forma. Esse é um objetivo geral fantástico. Contudo, é fácil adiar o início desse objetivo para amanhã, pois não existe um prazo nem um método quantitativo de medição do progresso ou falta do mesmo.

Assim, partindo daí, peço aos clientes para serem mais específicos. "Quero ficar em forma, portanto, vou começar a treinar." Ok, melhor, mas ainda não é específico o suficiente.