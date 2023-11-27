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Última atualização: 27 de novembro de 2023
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Mantém-nas limpas e faz com que durem mais tempo!

Ninguém gosta de reformar o seu par favorito. No entanto, com um pouco de amor, as tuas sapatilhas podem manter-se no ativo durante muito mais tempo do que o esperado. Além disso, quanto mais quilómetros fizeres com as tuas sapatilhas, melhor para ti e para o planeta.

Ajuda o teu equipamento antigo a voltar à ação

Reduzir o desperdício pode começar com algo tão simples como cuidar dos teus pares para que durem mais tempo. Trata as tuas sapatilhas como colegas de equipa e deixa-as viver a vida da forma que é suposto. Os teus hábitos diários também pesam, por isso, imagina a diferença que as nossas ações coletivas podem fazer quando todos trabalhamos em conjunto.

Tens curiosidade em saber mais sobre as nossas iniciativas Move to Zero? Clica abaixo para descobrires mais sobre a nossa jornada rumo à eliminação do desperdício e das emissões de carbono.

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Os passos certos para a tarefa

Quer tenhas calcado um pedaço de lama durante a tua corrida ou pisado uma poça acidentalmente, retirar a sujidade das sapatilhas irá mantê-las em bom estado para muitas aventuras ao ar livre no futuro. A limpeza não se rege por uma abordagem única. Se as tuas sapatilhas de running estiverem lamacentas, tens um guia sobre como as podes limpar abaixo.

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Fabricado com materiais reciclados

Como parte da iniciativa Move to Zero da Nike, a nossa jornada rumo à eliminação do desperdício e das emissões de carbono para ajudar a proteger o futuro do desporto, descobre o equipamento de running fabricado com conteúdo reciclado ou orgânico.

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Data de publicação original: 27 de novembro de 2023