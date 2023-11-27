Reduzir o desperdício pode começar com algo tão simples como cuidar dos teus pares para que durem mais tempo. Trata as tuas sapatilhas como colegas de equipa e deixa-as viver a vida da forma que é suposto. Os teus hábitos diários também pesam, por isso, imagina a diferença que as nossas ações coletivas podem fazer quando todos trabalhamos em conjunto.



Tens curiosidade em saber mais sobre as nossas iniciativas Move to Zero? Clica abaixo para descobrires mais sobre a nossa jornada rumo à eliminação do desperdício e das emissões de carbono.