Os criativos adolescentes que estão a mudar a música e a vida profissional dos modelos

Deba, como está a ser o teu percurso, a tua luta para conquistar um lugar como uma mulher do Médio Oriente na indústria criativa?



Deba: Uma das principais razões pelas quais comecei a fazer tudo o que fiz é porque, quando estava a crescer, não via ninguém online que fosse curdo ou do Médio Oriente que estivesse a fazer o tipo de trabalho que eu estava a fazer. E não era apenas eu, era um monte de amigas que também não se viam representadas. Isso foi realmente desanimador, porque somos todas raparigas jovens, e as mulheres que supostamente deviam ser a nossa inspiração são todas loiras, olhos azuis, aquela ideologia ocidental muito tradicional da beleza, e isso não existe. É um conceito tão louco. Não faz sentido.



Por isso, temos de permitir mais variações de beleza no nosso setor. E, agora, sinto que o nosso setor está a tornar-se um pouco mais diversificado, mas apenas do meu lado das coisas, no mundo das modelos e dos castings. O próximo passo é ver o que podemos fazer na produção. Nos bastidores, continua a ser extremamente branco. Não estamos a avançar porque é bom ter, por exemplo, um grupo de 12 modelos negras. Mas o que é que isso importa se toda a produção e a equipa nos bastidores é branca? A representação autêntica não pode ser apenas na passarela. Temos de torná-la justa para todos.



Qual foi a reação ao vosso trabalho na mudança dessas perceções dentro das vossas áreas respetivas, música e modelos?



Tom: No meu caso, é como o sushi. As pessoas gostam ou não gostam. Algumas pessoas podem pensar: "Como é que isto é música? Tirem-me daqui. Como é que isto é música hoje?" Ou as pessoas pensam, tipo "Oh, isto é genial. É diferente do que anda por aí." OK, soa diferente do que já anda por aí. Algumas pessoas veem isso como algo positivo e outras veem isso como algo negativo. Tudo depende de como os cérebros delas funcionam. É um bom tema de discussão, a minha música. Gosto de saber o que as pessoas pensam dela. Porque deixo sempre que as pessoas decidam por si mesmas o que a minha música é para elas.



Deba: Tem sido muito variado. Muitas raparigas dizem, "Muito obrigada". Acho que isso é bonito. Para mim, essa é literalmente a única razão pela qual tento fazer algumas mudanças.



Tom: Sim, a Deba é a melhor para isso. Costumava dizer-me: "Quando era mais nova, queria que houvesse mais representação de mim, ou de meninas com muito cabelo ou sobrancelhas mais grossas ou o que quer que fosse." E depois mostra-me um comentário ou uma mensagem de uma rapariga que diz, "Fui sempre gozada por causa das minhas sobrancelhas grossas, e tu fizeste-me sentir que posso aceitá-las." E isso é incrível. A Deba fez isso por alguém.



Deba: Se conseguir que mais uma rapariga se sinta confortável com o seu aspeto, já consegui algo incrível. E não apenas por causa da minha aparência, mas da minha herança. Todos os dias, alguém me chamava terrorista. Costumavam chamar-me gorila ou Chewbacca. Era terrível, chamarem-me essas coisas horríveis, horríveis, literalmente apenas porque tenho mais alguns pelos nos braços e coisas assim. Mas agora quero ver as meninas a superar tudo isso um pouco mais fortes.