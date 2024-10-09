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Última atualização: 9 de outubro de 2024
Leitura de 2 min

Dicas de estilo

Como criar looks com as Pegasus 41

As Nike Pegasus 41 são macias, confortáveis e elásticas, sendo a aposta certeira. Por isso, quer prefiras tons de verde ou tons que remetem para o pôr do sol, aqui tens como manter o look perfeito para correr, descontrair e tudo o resto. Vamos a isso! 🌟🏃‍♀️

Dicas de estilo

Como criar looks
com as Pegasus 41

As Nike Pegasus 41 são macias, confortáveis e elásticas, sendo a aposta certeira. Por isso, quer prefiras tons de verde ou tons que remetem para o pôr do sol, aqui tens como manter o look perfeito para correr, descontrair e tudo o resto. Vamos a isso! 🌟🏃‍♀️

Estas sapatilhas iluminam até o tempo mais louco enquanto corres, por isso, certifica-te de que o resto do teu conjunto combina com esse estilo. Achamos que o roxo é a cor ideal para esta combinação, desde lavanda descontraída até magenta arrojado. É o look perfeito 💜

Totalmente impressionantes... concebidas para chamar a atenção a cada passada. Dá-lhes um pouco de destaque mantendo o conjunto elegante e simples: combina preto, branco e um toque de roxo para as fazer sobressair.

Raparigas adolescentes: cria looks com as tuas Pegasus 41
Raparigas adolescentes: cria looks com as tuas Pegasus 41

Data de publicação original: 28 de junho de 2024